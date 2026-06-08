Футболист молодежной сборной Косова погиб в 22 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник молодежной сборной Косова Фатьон Буньяку погиб в возрасте 22 лет.
- Смерть футболиста наступила в результате автокатастрофы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полузащитник молодежной сборной Косова Фатьон Буньяку погиб в возрасте 22 лет, сообщается на сайте Федерации футбола Косова.
Футболист погиб в результате автокатастрофы.
"Фатьон навсегда останется в памяти как целеустремленный молодой человек с большими мечтами и особой любовью к футболу. В этот трудный момент мы с тобой и молимся, чтобы ты нашел в себе силы справиться с этой огромной болью", - сказал президент федерации Агим Адеми отцу игрока.
На счету Буньяку четыре матча за молодежную сборную Косова. Он представлял албанский "Эльбасани".