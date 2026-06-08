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Футболист молодежной сборной Косова погиб в 22 года - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
01:40 08.06.2026
Футболист молодежной сборной Косова погиб в 22 года

Игрок молодежной сборной Косова по футболу Буньяку погиб в 22 года

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Свечи и цветы в руках участника акции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник молодежной сборной Косова Фатьон Буньяку погиб в возрасте 22 лет.
  • Смерть футболиста наступила в результате автокатастрофы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полузащитник молодежной сборной Косова Фатьон Буньяку погиб в возрасте 22 лет, сообщается на сайте Федерации футбола Косова.
Футболист погиб в результате автокатастрофы.
"Фатьон навсегда останется в памяти как целеустремленный молодой человек с большими мечтами и особой любовью к футболу. В этот трудный момент мы с тобой и молимся, чтобы ты нашел в себе силы справиться с этой огромной болью", - сказал президент федерации Агим Адеми отцу игрока.
На счету Буньяку четыре матча за молодежную сборную Косова. Он представлял албанский "Эльбасани".
 
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