Футболист молодежной сборной Косова погиб в 22 года

"Фатьон навсегда останется в памяти как целеустремленный молодой человек с большими мечтами и особой любовью к футболу. В этот трудный момент мы с тобой и молимся, чтобы ты нашел в себе силы справиться с этой огромной болью", - сказал президент федерации Агим Адеми отцу игрока.