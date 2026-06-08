Коронавирус не станет агрессивнее в будущем, заявила глава Роспотребнадзора

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса.

Признаков того, что коронавирус станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет.

Коронавирус сейчас является обычным сезонным вирусом, хотя и продолжает циркулировать в популяции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса, признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы следим за изменчивостью коронавируса. На данный момент признаков того, что коронавирус станет "особо злым" в дальнейшем, нет", - сказала Попова

Что касается снижения заболеваемости ковидом, Попова пояснила, что в популяции коронавирус также присутствует. Но в связи с тем, что вирус не вызывает больше тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается.

"При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территории Российской Федерации какого-либо значимого изменения эпидситуации", - подчеркнула она.