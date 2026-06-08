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Коронавирус не станет агрессивнее в будущем, заявила глава Роспотребнадзора - РИА Новости, 08.06.2026
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02:29 08.06.2026
Коронавирус не станет агрессивнее в будущем, заявила глава Роспотребнадзора

Попова: Роспотребнадзор следит за активностью и изменчивостью коронавируса

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса.
  • Признаков того, что коронавирус станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет.
  • Коронавирус сейчас является обычным сезонным вирусом, хотя и продолжает циркулировать в популяции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса, признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы следим за изменчивостью коронавируса. На данный момент признаков того, что коронавирус станет "особо злым" в дальнейшем, нет", - сказала Попова.
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Что касается снижения заболеваемости ковидом, Попова пояснила, что в популяции коронавирус также присутствует. Но в связи с тем, что вирус не вызывает больше тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается.
"При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территории Российской Федерации какого-либо значимого изменения эпидситуации", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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