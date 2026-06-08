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XV конференция TECH WEEK 2026 состоится в Москве - РИА Новости, 08.06.2026
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XV конференция TECH WEEK 2026 состоится в Москве

© Фото : пресс-служба Tech Week XV конференция TECH WEEK 2026
XV конференция TECH WEEK 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : пресс-служба Tech Week
XV конференция TECH WEEK 2026
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МОСКВА, 8 июн - пресс-служба Tech Week. Юбилейная мультиформатная конференция Tech Week, посвященная цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса, состоится 17–18 июня 2026 года в Москве.
Организатором выступает корпорация "Синергия", имеющая более десяти лет опыта в проведении образовательных и просветительских мероприятий.
Конференция предназначена руководителям и топ-менеджерам, формирующим технологическую стратегию компаний; руководителям и специалистам ИТ-направлений в корпорациях, ответственным за внедрение и результаты; предпринимателям и основателям стартапов, находящимся в поиске новых возможностей для роста; проектным и продуктовым менеджерам, занимающимся реализацией технологий в рабочие продукты.
Программа мероприятия сфокусирована на практических кейсах и готовых решениях. В программе:
  • Главная сцена – сердце конференции: инновации будущего с искусственным интеллектом и технологиями для бизнеса от ведущих экспертов, визионеров и основателей технологических компаний;
  • Искусственный интеллект для бизнеса – посетители узнают, как внедрять ИИ с измеримой финансовой отдачей;
  • Разработка и внедрение технологий ИИ – поток для тех, кто хочет не просто "использовать ИИ", а создать свою собственную технологию или внедрить сложное решение с нуля;
  • Ритейл и E-commerce (электронная коммерция) – поток посвящен глубокому анализу трансформации офлайн- и онлайн-торговли под влиянием ИИ: от гиперперсонализации и умной логистики до генеративного маркетинга и автономных магазинов;
  • Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов – возможность для предпринимателей и руководителей получить знания о современных инструментах и технологиях, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и увеличить прибыль;
  • Рынок недвижимости и строительства в эпоху ИИ и цифровизации – поток о том, как искусственный интеллект и цифровые технологии меняют строительство и рынок недвижимости – от проекта до продажи и управления;
  • Управление изменениями и построение команды – поток посвящен практическим методикам внедрения изменений, создания культуры data-driven (управления на основе данных), управления сопротивлением и построения кросс-функциональных команд;
  • Производство и логистика – поток о том, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий сделать производство умнее, а логистику — быстрее и дешевле;
  • Маркетинг в эпоху ИИ – поток посвящен рассмотрению передовых технологий для улучшения маркетинговых кампаний, повышения эффективности взаимодействия с клиентами и увеличения продаж;
  • Продажи и клиентский сервис – поток о том, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых инструментов закрывать быстрее и больше сделок и повышать индекс потребительской лояльности;
  • Российское ПО и Open source решения (решения с открытым кодом) – поток посвящен комплексному анализу российского рынка ПО и решений с открытым кодом как драйверов технологического суверенитета и устойчивости бизнеса.
"Для нас важно, чтобы каждый гость ушел с конференции не только с новыми идеями, но и с уверенностью, что его вложения полностью оправдались, поэтому каждый спикер, каждый кейс на TECH WEEK отобран с одной целью: дать гостям конкретный инструмент или стратегию, которая увеличит их эффективность и откроет новые рынки для роста", – отметила гендиректор конференции Елена Алончикова.
Помимо теоретических знаний ключевой акцент мероприятия – на интерактивности и практической пользе для участников:
  • Нетворкинг и живое общение – возможность взаимодействовать с лидерами рынка, спикерами и коллегами в форматах Speed Networking (скоростной нетворкинг) и тематической групповой работы;
  • Практические сессии – практикумы с глубоким разбором реальных кейсов по самым актуальным темам цифровой трансформации;
  • Выставка технологических решений — экспозиция, где ведущие компании демонстрируют готовые инструменты и кейсы внедрения инноваций в бизнес.
Даты и место проведения: 17- 18 июня, Москва, ВДНХ, Техноград, павильон № 38.
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