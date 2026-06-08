XV конференция TECH WEEK 2026 состоится в Москве

МОСКВА, 8 июн - пресс-служба Tech Week. Юбилейная мультиформатная конференция Tech Week, посвященная цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса, состоится 17–18 июня 2026 года в Москве.

Организатором выступает корпорация "Синергия", имеющая более десяти лет опыта в проведении образовательных и просветительских мероприятий.

Конференция предназначена руководителям и топ-менеджерам, формирующим технологическую стратегию компаний; руководителям и специалистам ИТ-направлений в корпорациях, ответственным за внедрение и результаты; предпринимателям и основателям стартапов, находящимся в поиске новых возможностей для роста; проектным и продуктовым менеджерам, занимающимся реализацией технологий в рабочие продукты.

Программа мероприятия сфокусирована на практических кейсах и готовых решениях. В программе:

Главная сцена – сердце конференции: инновации будущего с искусственным интеллектом и технологиями для бизнеса от ведущих экспертов, визионеров и основателей технологических компаний;

Искусственный интеллект для бизнеса – посетители узнают, как внедрять ИИ с измеримой финансовой отдачей;

Разработка и внедрение технологий ИИ – поток для тех, кто хочет не просто "использовать ИИ", а создать свою собственную технологию или внедрить сложное решение с нуля;

Ритейл и E-commerce (электронная коммерция) – поток посвящен глубокому анализу трансформации офлайн- и онлайн-торговли под влиянием ИИ: от гиперперсонализации и умной логистики до генеративного маркетинга и автономных магазинов;

Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов – возможность для предпринимателей и руководителей получить знания о современных инструментах и технологиях, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и увеличить прибыль;

Рынок недвижимости и строительства в эпоху ИИ и цифровизации – поток о том, как искусственный интеллект и цифровые технологии меняют строительство и рынок недвижимости – от проекта до продажи и управления;

Управление изменениями и построение команды – поток посвящен практическим методикам внедрения изменений, создания культуры data-driven (управления на основе данных), управления сопротивлением и построения кросс-функциональных команд;

Производство и логистика – поток о том, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий сделать производство умнее, а логистику — быстрее и дешевле;

Маркетинг в эпоху ИИ – поток посвящен рассмотрению передовых технологий для улучшения маркетинговых кампаний, повышения эффективности взаимодействия с клиентами и увеличения продаж;

Продажи и клиентский сервис – поток о том, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых инструментов закрывать быстрее и больше сделок и повышать индекс потребительской лояльности;

Российское ПО и Open source решения (решения с открытым кодом) – поток посвящен комплексному анализу российского рынка ПО и решений с открытым кодом как драйверов технологического суверенитета и устойчивости бизнеса.

"Для нас важно, чтобы каждый гость ушел с конференции не только с новыми идеями, но и с уверенностью, что его вложения полностью оправдались, поэтому каждый спикер, каждый кейс на TECH WEEK отобран с одной целью: дать гостям конкретный инструмент или стратегию, которая увеличит их эффективность и откроет новые рынки для роста", – отметила гендиректор конференции Елена Алончикова.

Помимо теоретических знаний ключевой акцент мероприятия – на интерактивности и практической пользе для участников:

Нетворкинг и живое общение – возможность взаимодействовать с лидерами рынка, спикерами и коллегами в форматах Speed Networking (скоростной нетворкинг) и тематической групповой работы;

Практические сессии – практикумы с глубоким разбором реальных кейсов по самым актуальным темам цифровой трансформации;

Выставка технологических решений — экспозиция, где ведущие компании демонстрируют готовые инструменты и кейсы внедрения инноваций в бизнес.

Даты и место проведения: 17- 18 июня, Москва, ВДНХ, Техноград, павильон № 38.