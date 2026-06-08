Комиссия Госсовета по экспорту отметила положительную динамику в 2025 году

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июн – РИА Новости. Российский несырьевой неэнергетический экспорт в прошлом году вырос на 11%, а доля дружественных стран в его структуре достигла 86%, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский по итогам заседания комиссии.

В ходе заседания участники комиссии обсудили итоги реализации профильного национального проекта в 2025 году и целевые ориентиры на 2026-й.

"Результаты прошлого года уверенные: российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 11%, а доля дружественных стран в его структуре достигла 86%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась – объем ННЭ увеличился еще на 8%", - сообщил Цыбульский в канале на платформе "Макс".

По его словам, особенно заметный вклад дали промышленность и АПК. Экспорт продукции машиностроения вырос на 28%, химической промышленности – более чем на 20%, металлургии – на 10%. Экспорт продукции АПК составил 41,6 миллиарда долларов, превысив плановые значения. Отдельно обсудили меры поддержки бизнеса.

"В 2025 году инструментами Российского экспортного центра воспользовались более 17 тысяч компаний, сервисами платформы "Мой экспорт" – свыше 18 тысяч экспортеров. Центры поддержки экспорта работают уже в 85 регионах и помогают малому и среднему бизнесу выходить на внешние рынки: почти 2,5 тысячи МСП заключили экспортные контракты на сумму более 1 миллиарда долларов", - отметил председатель комиссии.

Говоря о мерах поддержки экспортеров, участники заседания отметили, что сегодня одним из ключевых вопросов остается субсидирование логистических расходов и транспортных издержек компаний. Вопрос сокращения финансирования поддержки экспортеров в части транспортировки продукции отмечают во многих субъектах России. Как было отмечено на заседании, Минпромторг РФ проработает вопрос изыскания дополнительных средств на субсидирование транспортировки промышленной продукции.

Еще одним важным вопросом повестки заседания стала деятельность центров поддержки экспорта, которые сегодня являются ключевым инструментом реализации государственной политики в сфере экспорта субъектов МСП.

"В прошлом году вопросу сохранения финансирования ЦПЭ мы посвятили несколько заседаний. Благодаря принятым мерам в конце года соответствующее финансирование до регионов было доведено", – сказал Цыбульский.