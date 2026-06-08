В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В понедельник в 10:37 по московскому времени в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 10.37 мск.
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