В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.