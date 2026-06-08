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"Сыты по горло". Заявление Каллас об Украине вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 08.06.2026
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16:20 08.06.2026

"Сыты по горло". Заявление Каллас об Украине вызвало переполох на Западе

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз выделит Украине 6,6 миллиардов евро помощи.
  • Комментаторы раскритиковали антироссийскую позицию Каллас и отметили, что ЕС обращает внимание только на проблемы Киева, игнорируя собственных граждан.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о поддержке Украины.
Политик в понедельник заявила, что Киев якобы "меняет ход конфликта", а также добавила, что Евросоюз выделит ему 6,6 миллиардов евро помощи.
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"Вы уже четыре года ведете переговоры. Это не приносит никаких результатов. Только бесконечные вливания средств в этот безнадежный проект. <…> Вы просто врете, чтобы достичь своих целей. Это идиотизм", — отметил пользователь.
"Для вас, дураков, все сводится к Украине! Ни слова о европейских гражданах, которые борются за выживание", — написал другой.
"Говорите, что Украина якобы "меняет ход конфликта". Проблема в том, что вы действительно верите, что это правда. Бедные украинцы, которым твердят, что они побеждают. Все на Украине видят, что это не так, они сыты по горло Зеленским и опосредованной войной <…> НАТО против России, в которой невозможно победить", — обрушился с критикой третий.
"Вы просто тратите наше время. Уступите место кому-нибудь, кто действительно хочет достичь мира. Уходите, убирайтесь", — резюмировал еще один комментатор.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
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