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Каллас: снятие санкций с России должно учитывать интересы безопасности ЕС - РИА Новости, 08.06.2026
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09:31 08.06.2026

Каллас: снятие санкций с России должно учитывать интересы безопасности ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кая Каллас заявила, что снятие санкций с России и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза.
  • Государства ЕС уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Будущее снятие санкций с России и разморозка российских активов в будущем должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным заседанием европейских глав минобороны на Кипре.
«
"Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности", - сказала Каллас журналистам.
По ее словам, государства ЕС уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Каллас отметила, что эти вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейская сторона намерена учитывать в рамках будущего переговорного процесса.
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