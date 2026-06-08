Каллас: снятие санкций с России должно учитывать интересы безопасности ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас заявила, что снятие санкций с России и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза.
- Государства ЕС уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Будущее снятие санкций с России и разморозка российских активов в будущем должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным заседанием европейских глав минобороны на Кипре.
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"Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности", - сказала Каллас журналистам.
Каллас отметила, что эти вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейская сторона намерена учитывать в рамках будущего переговорного процесса.