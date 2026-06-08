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На юго-востоке Японии объявили предупреждение о цунами - РИА Новости, 08.06.2026
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04:21 08.06.2026 (обновлено: 04:23 08.06.2026)
На юго-востоке Японии объявили предупреждение о цунами

В Японии объявили предупреждение о цунами после землетрясения на Филиппинах

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-востоке Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения на Филиппинах.
  • Ожидается, что высота волны цунами достигнет до 1 метра, а само цунами может затронуть обширную территорию от юга Японии до префектуры Тиба рядом с Токио.
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после землетрясения на Филиппинах, сообщило японское главное метеорологическое управление.
Высота волны ожидает до 1 метра. Цунами ожидается у берегов Японии около 11.00 (5.00 мск). Оно может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио.
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В 5.38 около Филиппин произошло крупное землетрясение, согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составляла 8,1, по данным японского метеорологического управления – 8,2. Очаг залегал на глубине 30 километров.
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