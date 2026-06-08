На юго-востоке Японии объявили предупреждение о цунами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юго-востоке Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения на Филиппинах.
- Ожидается, что высота волны цунами достигнет до 1 метра, а само цунами может затронуть обширную территорию от юга Японии до префектуры Тиба рядом с Токио.
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после землетрясения на Филиппинах, сообщило японское главное метеорологическое управление.
В канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб.
В 5.38 около Филиппин произошло крупное землетрясение, согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составляла 8,1, по данным японского метеорологического управления – 8,2. Очаг залегал на глубине 30 километров.