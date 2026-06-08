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Борьба Израиля против Хезболлы и Ирана еще не окончена, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.06.2026
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19:07 08.06.2026
Борьба Израиля против Хезболлы и Ирана еще не окончена, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: борьба Израиля против Хезболлы и Ирана еще не окончена

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана еще не окончена.
  • Он подчеркнул, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории.
  • По словам премьера, "новая схема", при которой Израиль не атакует в ответ на удары, неприемлема.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что борьба против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана еще не окончена, отметив, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории.
"Иран и "Хезболлах" слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо, — но наша борьба с ними еще не окончена", - заявил Нетаньяху в обращении к нации.
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По словам премьера, в последние дни Иран и "Хезболлах" пытались навязать Израилю "новую схему", при которой еврейское государство не атакует в ответ на удары по его территории.
"И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что обстреляв Израиль с ливанской и иранской территории, мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдёт. Не при мне!" - добавил Нетаньяху.
Премьер еврейского государства отметил, что на данный момент огонь с Ираном прекращен, но в случае новых атак Израиль ответит с решительной силой.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
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