Борьба Израиля против Хезболлы и Ирана еще не окончена, заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана еще не окончена.

Он подчеркнул, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории.

По словам премьера, "новая схема", при которой Израиль не атакует в ответ на удары, неприемлема.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что борьба против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана еще не окончена, отметив, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории.

"Иран и " Хезболлах " слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо, — но наша борьба с ними еще не окончена", - заявил Нетаньяху в обращении к нации.

По словам премьера, в последние дни Иран и "Хезболлах" пытались навязать Израилю "новую схему", при которой еврейское государство не атакует в ответ на удары по его территории.

"И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что обстреляв Израиль с ливанской и иранской территории, мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдёт. Не при мне!" - добавил Нетаньяху.

Премьер еврейского государства отметил, что на данный момент огонь с Ираном прекращен, но в случае новых атак Израиль ответит с решительной силой.