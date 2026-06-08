Борьба Израиля против Хезболлы и Ирана еще не окончена, заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана еще не окончена.
- Он подчеркнул, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории.
- По словам премьера, "новая схема", при которой Израиль не атакует в ответ на удары, неприемлема.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что борьба против ливанского движения "Хезболлах" и Ирана еще не окончена, отметив, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории.
"И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что обстреляв Израиль с ливанской и иранской территории, мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдёт. Не при мне!" - добавил Нетаньяху.
Премьер еврейского государства отметил, что на данный момент огонь с Ираном прекращен, но в случае новых атак Израиль ответит с решительной силой.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.