Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Тель-Авива прогремели взрывы после зафиксированной армией страны ракетной атаки со стороны Ирана.
- Перед взрывами в городе и центральной части Израиля сработала воздушная тревога.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Тель-Авива после того, как армия страны зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Данные о падениях ракет и пострадавших пока не поступали.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.