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В районе Тель-Авива прогремели взрывы - РИА Новости, 08.06.2026
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09:49 08.06.2026 (обновлено: 09:53 08.06.2026)
В районе Тель-Авива прогремели взрывы

В районе Тель-Авива прогремели взрывы после пусков ракет из Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым в Тель-Авиве
Дым в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Тель-Авива прогремели взрывы после зафиксированной армией страны ракетной атаки со стороны Ирана.
  • Перед взрывами в городе и центральной части Израиля сработала воздушная тревога.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Тель-Авива после того, как армия страны зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим в городе и центральной части Израиля сработала воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны Ирана. Взрывы, предположительно, связаны с работой ПВО.
Данные о падениях ракет и пострадавших пока не поступали.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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