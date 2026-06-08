ЦАХАЛ зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, системы ПВО ведут перехват.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.