Итальянцы обыграли сборную Греции в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в товарищеском матче со счетом 1:0.

Франческо Эспозито забил гол на 18-й минуте, а с 68-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления защитника Луки Реджани.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в товарищеском матче, который прошел в греческом Ираклионе.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Франческо Эспозито (18-я минута). С 68-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления защитника Луки Реджани.