Итальянцы обыграли сборную Греции в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в товарищеском матче со счетом 1:0.
- Франческо Эспозито забил гол на 18-й минуте, а с 68-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления защитника Луки Реджани.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в товарищеском матче, который прошел в греческом Ираклионе.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Франческо Эспозито (18-я минута). С 68-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления защитника Луки Реджани.
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
18’ • Франческо Пио Эспозито
(Jeff Ekhator)
Обе сборные не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.