Рейтинг@Mail.ru
Итальянцы обыграли сборную Греции в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:07 08.06.2026
Итальянцы обыграли сборную Греции в товарищеском матче

Не попавшие на чемпионат мира итальянцы обыграли Грецию в товарищеском матче

© Соцсети вратаряДжанлуиджи Доннарумма в составе сборной Италии
Джанлуиджи Доннарумма в составе сборной Италии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в товарищеском матче со счетом 1:0.
  • Франческо Эспозито забил гол на 18-й минуте, а с 68-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления защитника Луки Реджани.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в товарищеском матче, который прошел в греческом Ираклионе.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Франческо Эспозито (18-я минута). С 68-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления защитника Луки Реджани.
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Греция
0 : 1
Италия
18‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Jeff Ekhator)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Обе сборные не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Гол Модрича помог хорватам обыграть Словению в товарищеском матче перед ЧМ
Вчера, 23:51
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Коболли
    А. Зверев
    16471
    64666
  • Волейбол
    Завершен
    Испания
    Босния и Герцеговина
    3
    0
  • Футбол
    Прерван
    Дания
    Украина
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Словения
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Норвегия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Греция
    Италия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Гватемала
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала