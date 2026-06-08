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Германия и Франция прекращают проект совместного истребителя, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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18:42 08.06.2026
Германия и Франция прекращают проект совместного истребителя, пишут СМИ

Reuters: Германия и Франция прекращают совместный проект истребителя FCAS

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приняли решение прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приняли решение прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
В мае гендиректор европейской авиастроительной корпорации Airbus Гийом Фори заявил, что FCAS больше не отвечает современным реалиям и требует изменений.
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"Проект по созданию… истребителя FCAS, обсуждавшийся на протяжении многих лет, будет закрыт… Канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению по этому вопросу", - говорится в сообщении.
Согласно данным агентства, Макрон и Мерц во время встречи в рамках саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории пришли к решению о прекращении проекта на фоне того, что Airbus и французская авиастроительная компания Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.
В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. При этом для Airbus открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями, например, со шведской Saab, которая производит истребители Gripen, или присоединения к совместному проекту Италии, Великобритании и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы GCAP (Global Combat Air Programme)
При этом, по словам одного из источников, лидеры двух стран договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud, которая предполагает интеграцию в единую сеть как пилотируемых самолетов, так и беспилотников. Ожидается, что оборонные ведомства ФРГ и Франции подготовят планы работ и несколько совместных проектов в области вооружения и представят их на германо-французском совете министров, который пройдет в середине июля, говорится в сообщении агентства.
В феврале издание Corriere della Sera сообщило со ссылкой на источники, что Берлин рассматривает возможность присоединения к совместному проекту Рима, Лондона и Токио по созданию нового боевого самолета в рамках программы GCAP.
Совместную программу Future Combat Air System запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые стоят на вооружении Германии и Испании.
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