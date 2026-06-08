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Охотоведы поймали медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска - РИА Новости, 08.06.2026
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06:24 08.06.2026 (обновлено: 12:00 08.06.2026)
Охотоведы поймали медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска

В Хабаровском крае поймали медведя, напавшего на человека

© СоцсетиМедведь в селе Тополево Хабаровского района
Медведь в селе Тополево Хабаровского района - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Соцсети
Медведь в селе Тополево Хабаровского района
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пригороде Хабаровска, в селе Тополево, был замечен медведь, который подошел к человеку.
  • Охотоведы совместно с полицией поймали медведя.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Медведя, ходившего по пригороду Хабаровска и "напавшего" на человека, поймали охотоведы, сообщили РИА Новости в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
В воскресенье в соцсетях распространились видеоролики, на которых запечатлен медведь, ходящий по улицам села Тополево, граничащем с Хабаровском. На одном из видео медведь бросается в сторону прохожего и человек, испугавшись, начинает карабкаться на трубу. Медведь после этого продолжил движение по улице. Некоторое время спустя камеры запечатлели лесного зверя уже в районе станции Хабаровск-2.
"(Охотоведы. — Прим. ред.) совместно с полицией провели мероприятия по изъятию", — ответили в управлении охотничьего хозяйства РИА Новости, на вопрос о том, пойман ли медведь.
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