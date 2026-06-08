Охотоведы поймали медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска

В воскресенье в соцсетях распространились видеоролики, на которых запечатлен медведь, ходящий по улицам села Тополево, граничащем с Хабаровском. На одном из видео медведь бросается в сторону прохожего и человек, испугавшись, начинает карабкаться на трубу. Медведь после этого продолжил движение по улице. Некоторое время спустя камеры запечатлели лесного зверя уже в районе станции Хабаровск-2.