Охотоведы поймали медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Хабаровска, в селе Тополево, был замечен медведь, который подошел к человеку.
- Охотоведы совместно с полицией поймали медведя.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Медведя, ходившего по пригороду Хабаровска и "напавшего" на человека, поймали охотоведы, сообщили РИА Новости в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
В воскресенье в соцсетях распространились видеоролики, на которых запечатлен медведь, ходящий по улицам села Тополево, граничащем с Хабаровском. На одном из видео медведь бросается в сторону прохожего и человек, испугавшись, начинает карабкаться на трубу. Медведь после этого продолжил движение по улице. Некоторое время спустя камеры запечатлели лесного зверя уже в районе станции Хабаровск-2.
"(Охотоведы. — Прим. ред.) совместно с полицией провели мероприятия по изъятию", — ответили в управлении охотничьего хозяйства РИА Новости, на вопрос о том, пойман ли медведь.