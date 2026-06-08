Гросси назвал нападение на любой ядерный объект неприемлемым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нападение на любой ядерный объект неприемлемо.
- Он подчеркнул, что ядерная безопасность должна обеспечиваться для всех без исключения.
- Гросси добавил, что для МАГАТЭ не существует двойных или тройных стандартов.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Нападение на любой ядерный объект, независимо от его местонахождения, неприемлемо, это красная линия, табу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Об этом он заявил в понедельник в ходе своего вступительного заявления на Совете управляющих МАГАТЭ.
"Позвольте мне предельно ясно заявить: ядерная безопасность является фундаментальным принципом и должна обеспечиваться для всех без исключения. Для МАГАТЭ здесь не существует двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо", - сказал он, текст вступительной речи Гросси распространила пресс-служба МАГАТЭ.
Глава Агентства подчеркнул, что такие атаки недопустимы и являются табу.