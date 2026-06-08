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Гросси назвал нападение на любой ядерный объект неприемлемым - РИА Новости, 08.06.2026
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17:05 08.06.2026 (обновлено: 17:37 08.06.2026)
Гросси назвал нападение на любой ядерный объект неприемлемым

Гросси: нападение на ядерный объект, независимо от его расположения, неприемлемо

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нападение на любой ядерный объект неприемлемо.
  • Он подчеркнул, что ядерная безопасность должна обеспечиваться для всех без исключения.
  • Гросси добавил, что для МАГАТЭ не существует двойных или тройных стандартов.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Нападение на любой ядерный объект, независимо от его местонахождения, неприемлемо, это красная линия, табу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Об этом он заявил в понедельник в ходе своего вступительного заявления на Совете управляющих МАГАТЭ.
"Позвольте мне предельно ясно заявить: ядерная безопасность является фундаментальным принципом и должна обеспечиваться для всех без исключения. Для МАГАТЭ здесь не существует двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо", - сказал он, текст вступительной речи Гросси распространила пресс-служба МАГАТЭ.
Глава Агентства подчеркнул, что такие атаки недопустимы и являются табу.
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