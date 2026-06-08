Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что власти Германии не хотят расследовать подрыв «Северных потоков».

По мнению Котре, федеральное правительство должно было политически сопровождать расследование, но не сделало этого, так как опасается, что в ходе него выяснится вовлеченность США.

Депутат утверждает, что Военно-морские силы Германии слишком поздно прибыли на место происшествия и не провели полноценных исследований взрывов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Власти Германии не хотят расследовать подрыв "Северных потоков", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Он напомнил, что федеральное правительство, по сути, не провело надлежащего политического расследования.

"Оно постоянно ссылается на то, что существует Генеральный федеральный прокурор, который ведет расследование. Но это лишь юридическая сторона вопроса. Одновременно федеральное правительство с самого начала должно было политически сопровождать это расследование, однако оно этого не сделало", - сказал Котре на полях ПМЭФ.

"Оно не хочет расследовать эти обстоятельства, потому что тогда, вероятно, выяснилось бы, что Украина действовала не в одиночку, а что США также были вовлечены", - добавил он.

Он также отметил, что известны заявления экс-президента США Джо Байдена о том, что трубопровод будет остановлен, если Россия введет войска на Украину.

"И существует множество других заявлений, которые указывают на то, что США как минимум знали о происходящем, если не оказывали прямую поддержку", - добавил депутат.

По его мнению, именно тут федеральному правительству не хватает смелости для проведения полноценного расследования.

"Предыдущему правительству также было выгодно, чтобы газ больше не поступал в Германию . С одной стороны, для сохранения санкций против России, а с другой - для отказа от газа вообще, поскольку леволиберальная идеология исходит из того, что можно обойтись без газа, что, по моему мнению, не соответствует действительности", - уточнил собеседник агентства.

Поэтому, по его словам, расследование постоянно и затягивалось.

"У нас также есть информация, что Военно-морские силы Германии слишком поздно прибыли на место происшествия. Необходимого оборудования не было. Мы знаем, что не проводилось никаких полноценных исследований того, каким образом произошли эти взрывы. Не были всесторонне изучены имеющиеся данные", - перечислил депутат.

То есть, как он отметил, расследование здесь фактически проводить не хотят.

"И это, по моему мнению, позволяет сделать только один вывод: США были вовлечены в произошедшее", - добавил представитель АдГ.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.