В Новороссийске перекрывали движение в направление Геленджика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Геленджика Алексей Богодистов объявил об опасности атаки БПЛА.
- Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил о перекрытии, а затем о возобновлении движения в сторону Геленджика.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Геленджике объявили опасность атаки дронов, дорогу туда из Новороссийска временно перекрывали.
"Внимание! Опасность БПЛА", — написал глава городского округа Алексей Богодистов в Telegram-канале.
В свою очередь, глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил о перекрытии движения в сторону этого города.
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"Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", — написал он в Telegram-канале.
Позднее он сообщил о возобновлении движения.
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