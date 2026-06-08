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В Новороссийске перекрывали движение в направление Геленджика - РИА Новости, 08.06.2026
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07:42 08.06.2026 (обновлено: 07:43 08.06.2026)
В Новороссийске перекрывали движение в направление Геленджика

В Новороссийске временно перекрывали движение в направление Геленджика

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Геленджика Алексей Богодистов объявил об опасности атаки БПЛА.
  • Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил о перекрытии, а затем о возобновлении движения в сторону Геленджика.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Геленджике объявили опасность атаки дронов, дорогу туда из Новороссийска временно перекрывали.
"Внимание! Опасность БПЛА", — написал глава городского округа Алексей Богодистов в Telegram-канале.
В свою очередь, глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил о перекрытии движения в сторону этого города.
«

"Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", — написал он в Telegram-канале.

Позднее он сообщил о возобновлении движения.
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