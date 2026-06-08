Фан-зона к ЧМ в Вашингтоне все еще не готова за четыре дня до открытия

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Вашингтона вблизи Капитолийского холма планируется открыть бесплатную фан-зону для болельщиков к чемпионату мира по футболу.

Первое мероприятие в фан-зоне запланировано на четверг, когда пройдет матч-открытие между командами Мексики и ЮАР.

На данный момент фан-зона остается не готовой к приему гостей: отсутствует необходимая инфраструктура, и не наблюдается высокой активности по подготовке.

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Фан-зона для болельщиков к чемпионату мира по футболу в центре Вашингтона пока остается не готова к приему гостей, несмотря на то, что первое мероприятие на ней запланировано уже через четыре дня, убедился корреспондент РИА Новости.

Согласно информации, представленной ранее организаторами со стороны американских властей, на Национальной аллее в центре Вашингтона вблизи Капитолийского холма будет создана бесплатная фан-зона, которая станет местом сбора семей, фанатов и гостей.

"В самом сердце столицы можно будет посмотреть прямые трансляции матчей, принять участие в интерактивных мероприятиях, насладиться вкусной едой и захватывающими развлечениями", - указывали организаторы.

ЮАР. При этом согласно расписанию работы площадки, первое мероприятие на ней запланировано уже днем в четверг, когда в Мехико пройдет матч-открытие между командами Мексики

Однако по состоянию на понедельник фан-зона остается окружена забором. На территории установлен только экран для трансляции матчей. Отсутствуют фуд-корты, туалеты, развлекательные площадки и иная необходимая инфраструктура.