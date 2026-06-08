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Игнатов перешел в группу Тутберидзе, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Фигурное катание
 
19:35 08.06.2026 (обновлено: 19:36 08.06.2026)
Игнатов перешел в группу Тутберидзе, сообщил источник

РИА Новости: фигурист Игнатов перешел в группу Тутберидзе

© РИА Новости / Александр ВильфКубок "Первого канала"
Кубок Первого канала - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов перешел в группу Этери Тутберидзе.
  • Спортсмен попрощался с командой «Ангелов Плющенко» еще весной.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов перешел в группу Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что спортсмен попрощался с командой "Ангелов Плющенко", где тренировался в минувшем сезоне, еще весной. В понедельник он вышел на лед группы Тутберидзе вместе с остальными учениками клуба.
Также в группе Тутберидзе тренируется жена Игнатова - Александра Трусова. Она вернулась в "Хрустальный" в нынешнее межсезонье. Ранее она также тренировалась в "Ангелах Плющенко".
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Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеМакар Игнатов
 
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