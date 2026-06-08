Игнатов перешел в группу Тутберидзе, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов перешел в группу Этери Тутберидзе.
- Спортсмен попрощался с командой «Ангелов Плющенко» еще весной.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов перешел в группу Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что спортсмен попрощался с командой "Ангелов Плющенко", где тренировался в минувшем сезоне, еще весной. В понедельник он вышел на лед группы Тутберидзе вместе с остальными учениками клуба.
Также в группе Тутберидзе тренируется жена Игнатова - Александра Трусова. Она вернулась в "Хрустальный" в нынешнее межсезонье. Ранее она также тренировалась в "Ангелах Плющенко".