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ЕС боится мира с Россией больше, чем конфликта с ней, заявило посольство - РИА Новости, 08.06.2026
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20:02 08.06.2026
ЕС боится мира с Россией больше, чем конфликта с ней, заявило посольство

Посольство: европейские лидеры боятся мира с Россией больше, чем конфликта с ней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению посольства России в Гааге, европейские лидеры боятся мира с Россией гораздо больше, чем конфликта с ней.
  • Лидеры "Евротройки" заявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Европейские "лидеры" боятся мира с Россией гораздо больше, чем конфликта с ней, заявили в посольстве РФ в Гааге.
"Есть одна вещь, которой европейские "лидеры" боятся гораздо больше, чем конфликта с Россией: мира с Россией", - говорится в сообщении дипмиссии в Х.
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В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи лидеры "Евротройки" заявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.
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