Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению посольства России в Гааге, европейские лидеры боятся мира с Россией гораздо больше, чем конфликта с ней.
- Лидеры "Евротройки" заявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Европейские "лидеры" боятся мира с Россией гораздо больше, чем конфликта с ней, заявили в посольстве РФ в Гааге.
В российском посольстве отметили, что милитаризация Европы обнажает стремление элит затянуть кризис в своих собственных интересах, причем за счет налогоплательщиков.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи лидеры "Евротройки" заявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.