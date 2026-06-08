Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" 7 июня отправились в Москву для переговоров.
- Они выразили озабоченность по поводу движения ЕС к войне.
- Парламентарии призвали к срочным инициативам по деэскалации для восстановления доверия между Россией и ЕС.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Ситуация, когда ЕС все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность, заявили посещающие Россию с визитом депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург 7 июня отправились в Москву для переговоров по приглашению Института Европы Российской Академии наук. Запланированы их встречи с представителями администрации президента РФ и Государственной Думы, а также с представителями гражданского общества.
В Румынии обвинили ЕС в дезинформации о России
Вчера, 06:53
"Нынешняя ситуация, при которой ЕС все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении парламентариев, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В этой связи парламентарии призвали к срочным инициативам по деэскалации.