Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" 7 июня отправились в Москву для переговоров.

Они выразили озабоченность по поводу движения ЕС к войне.

Парламентарии призвали к срочным инициативам по деэскалации для восстановления доверия между Россией и ЕС.

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Ситуация, когда ЕС все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность, заявили посещающие Россию с визитом депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).

Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург 7 июня отправились в Москву для переговоров по приглашению Института Европы Российской Академии наук. Запланированы их встречи с представителями администрации президента РФ и Государственной Думы, а также с представителями гражданского общества.

"Нынешняя ситуация, при которой ЕС все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении парламентариев, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В этой связи парламентарии призвали к срочным инициативам по деэскалации.