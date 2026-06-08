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Депутаты от партии Вагенкнехт выразили обеспокоенность движением ЕС к войне - РИА Новости, 08.06.2026
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12:57 08.06.2026 (обновлено: 12:58 08.06.2026)
Депутаты от партии Вагенкнехт выразили обеспокоенность движением ЕС к войне

Депутаты Фирмених и фон дер Шуленбург обеспокоены движением ЕС к войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" 7 июня отправились в Москву для переговоров.
  • Они выразили озабоченность по поводу движения ЕС к войне.
  • Парламентарии призвали к срочным инициативам по деэскалации для восстановления доверия между Россией и ЕС.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Ситуация, когда ЕС все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность, заявили посещающие Россию с визитом депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург 7 июня отправились в Москву для переговоров по приглашению Института Европы Российской Академии наук. Запланированы их встречи с представителями администрации президента РФ и Государственной Думы, а также с представителями гражданского общества.
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"Нынешняя ситуация, при которой ЕС все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении парламентариев, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В этой связи парламентарии призвали к срочным инициативам по деэскалации.
"Только так можно будет восстановить доверие (между Россией и ЕС - ред.) и, учитывая взаимные интересы в области безопасности, достичь прочного мирного урегулирования для Европы", - подчеркнули парламентарии.
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