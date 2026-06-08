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Эриксен вернулся домой после потери сознания - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
19:16 08.06.2026 (обновлено: 19:22 08.06.2026)
Эриксен вернулся домой после потери сознания

Датский футболист Эриксен вернулся домой из больницы после потери сознания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКристиан Эриксен
Кристиан Эриксен - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кристиан Эриксен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча сборных Дании и Украины.
  • Футболист пришел в себя, его здоровью ничего не угрожает, он вернулся домой из больницы.
  • Эриксен выразил благодарность врачам и медицинской бригаде за помощь и профессионализм.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переживший потерю сознания в товарищеском матче футболист сборной Дании Кристиан Эриксен сообщил, что он в порядке и вернулся домой из больницы.
Инцидент произошел в воскресенье во время товарищеского матча датчан и украинцев в Оденсе. Эриксен потерял сознание и упал на газон на 65-й минуте, ему немедленно оказали медицинскую помощь. Встреча была досрочно завершена при счете 2:1 в пользу сборной Дании. Эриксен почти сразу пришел в себя.
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"Хочу, чтобы вы знали: у меня все хорошо, я дома с моей семьей. Как вы, возможно, можете себе представить, разряд моего кардиостимулятора сильно подействовал и на меня, и на мою семью. Но хочу заверить всех, что эта ситуация отличается от того, что произошло в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и мое восстановление уже началось. Помимо благодарности за поддержку и помощь всех игроков и медицинской бригады на поле, я также выражаю огромную признательность врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении всех этих лет. Благодаря их профессионализму мой кардиостимулятор делал именно то, для чего был предназначен: защищал меня тогда, когда это было необходимо. Сейчас все мое внимание сосредоточено на восстановлении, на времени с семьей, на отпуске и на игре в футбол с моими детьми", - написал 34-летний Эриксен на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.
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