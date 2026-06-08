ВСУ в выходные продолжили бить по Энергодару, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удары ВСУ по Энергодару продолжались в минувшие выходные.
- По его словам, удары наносились по жилым домам, гражданским и частным автомобилям, автомобилям снабжения.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по Энергодару в минувшие выходные продолжались, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К сожалению, все выходные удары продолжались... по жилым домам, по гражданским, частным автомобилям, по автомобилям снабжения", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, совершенно очевидно, что это реализуемая Киевом тактика выматывания жителей Энергодара.
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