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ВСУ в выходные продолжили бить по Энергодару, заявил Лихачев - РИА Новости, 08.06.2026
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13:44 08.06.2026 (обновлено: 14:13 08.06.2026)
ВСУ в выходные продолжили бить по Энергодару, заявил Лихачев

Лхачев: в минувшие выходные продолжались удары ВСУ по Энергодару

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удары ВСУ по Энергодару продолжались в минувшие выходные.
  • По его словам, удары наносились по жилым домам, гражданским и частным автомобилям, автомобилям снабжения.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по Энергодару в минувшие выходные продолжались, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К сожалению, все выходные удары продолжались... по жилым домам, по гражданским, частным автомобилям, по автомобилям снабжения", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, совершенно очевидно, что это реализуемая Киевом тактика выматывания жителей Энергодара.
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Алексей ЛихачевЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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