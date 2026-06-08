Международная выставка "Электро-2026" начала работу в "Крокус Экспо"

Краткий пересказ от РИА ИИ В МВЦ "Крокус Экспо" открылась 34-я международная выставка "Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений".

На выставке представлено оборудование для генерации, передачи и распределения электроэнергии, системы бесперебойного питания и другие технологические решения.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В международном выставочном центре (МВЦ) "Крокус Экспо" открылась 34-я международная выставка "Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений", организованная АО "Экспоцентр", передает корреспондент РИА Новости.

« "Сегодня тема импортозамещения стала реальным драйвером роста: оборудование и комплектующие, которые еще недавно закупались за рубежом, теперь успешно производятся в России. Из 350 компаний-участниц выставки более половины составляют именно отечественные производители. Они готовы в полной мере удовлетворить строгие требования крупных госкорпораций и госзаказчиков к использованию локализованных брендов", – сказал генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.

Одним из ключевых мероприятий стала сессия "Электротехника в шторм: где найти точки роста, удержать госзаказ и экспорт в парадигме локализации и условиях технологической блокады". Ее открыл заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.

"В этом году выставка у нас, к счастью, вернулась в свои традиционные летние сроки. Но мы проводим ее на новой для нее площадке – в выставочном комплексе “Крокус Экспо”. И я вас уверяю, что команда “Экспоцентра” приложила все необходимые усилия, чтобы вы не почувствовали негативного эффекта от смены площадки, и она для вас прошла максимально комфортно и эффективно", – подчеркнул Селиванов.

Он добавил, что выставка в этом году занимает площадь 15 тысяч квадратных метров. В ней принимают участие компании из шести стран: Россия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Беларусь. По масштабу выставка сохранила свои параметры по сравнению с прошлым годом.

На сессии выступил председатель совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты России, член правления организации Владимир Гамза с докладом о финансах, инвестициях и промышленном развитии.

Старший научный сотрудник центра инновационной экономики и промышленной политики Института экономики Российской академии наук Александр Афанасьев посвятил свое выступление похожей теме. По его словам, российская экономика сумела избежать обвала на рынке машиностроительной продукции в острой фазе санкционного давления.

« "В большинстве направлений сохранился масштаб потребления, как прежде, и не возникло неконтролируемого дисбаланса спроса и предложения. Это самое главное достижение", – сказал Афанасьев.

Он добавил, что стабилизации рынка способствовали два эффективных инструмента. Параллельный импорт – на него сегодня приходится 8–10% товарного импорта – позволил насытить внутренний рынок необходимой продукцией. А утилизационный сбор не только сбалансировал цены и спрос на рынке автомобилей, но и стал значимым источником доходов бюджета: около 3% федерального бюджета формируется за счет этого сбора. При этом собранные средства направляются в том числе на финансирование проектов технологического лидерства.