Сборная Эквадора разгромила команду Гватемалы в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Эквадора обыграла команду Гватемалы в товарищеском матче со счетом 3:0.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, где сборная Эквадора сыграет в группе Е с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Эквадора обыграли команду Гватемалы в товарищеском матче, который прошел в американском Колумбусе.
Встреча завершилась со счетом 3:0, голы забили Хорди Кайседо (19-я минута, с пенальти), Нильсон Ангуло (73) и Первис Эступиньян (78).
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Эквадора сыграет в группе Е с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.