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Сборная Эквадора разгромила команду Гватемалы в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
01:39 08.06.2026
Сборная Эквадора разгромила команду Гватемалы в товарищеском матче

Сборная Эквадора победила команду Гватемалы в товарищеском матче перед ЧМ

© пресс-служба сборной Эквадора по футболуЭквадорские футболисты Эннер Валенсия и Первис Эступиньян (слева)
Эквадорские футболисты Эннер Валенсия и Первис Эступиньян (слева) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© пресс-служба сборной Эквадора по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Эквадора обыграла команду Гватемалы в товарищеском матче со счетом 3:0.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, где сборная Эквадора сыграет в группе Е с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Эквадора обыграли команду Гватемалы в товарищеском матче, который прошел в американском Колумбусе.
Встреча завершилась со счетом 3:0, голы забили Хорди Кайседо (19-я минута, с пенальти), Нильсон Ангуло (73) и Первис Эступиньян (78).
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Эквадора сыграет в группе Е с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.
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