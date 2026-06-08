Двоеглазова может пропустить часть сезона из-за травмы, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рискует пропустить первую половину следующего сезона из-за травмы бедра.
- Перспектива участия фигуристки в соревнованиях в предстоящем сезоне будет зависеть от темпов ее восстановления.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рискует пропустить первую половину следующего сезона из-за травмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Травма бедра, полученная Алисой весной, с высокой вероятностью может стать причиной пропуска первой половины следующего сезона", - сообщил источник.
При этом отмечается, что перспектива участия в соревнованиях в предстоящем сезоне, включая его вторую половину, будет исходить из темпов восстановления.
Двоеглазова вышла во взрослые соревнования в минувшем сезоне и стала одним из лидеров российского женского одиночного катания. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.