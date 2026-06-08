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Двоеглазова может пропустить часть сезона из-за травмы, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:49 08.06.2026 (обновлено: 19:50 08.06.2026)
Двоеглазова может пропустить часть сезона из-за травмы, сообщил источник

Фигуристка Двоеглазова может пропустить половину сезона из-за травмы

© РИА Новости / Александр ВильфАлиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Алиса Двоеглазова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рискует пропустить первую половину следующего сезона из-за травмы бедра.
  • Перспектива участия фигуристки в соревнованиях в предстоящем сезоне будет зависеть от темпов ее восстановления.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рискует пропустить первую половину следующего сезона из-за травмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Травма бедра, полученная Алисой весной, с высокой вероятностью может стать причиной пропуска первой половины следующего сезона", - сообщил источник.
При этом отмечается, что перспектива участия в соревнованиях в предстоящем сезоне, включая его вторую половину, будет исходить из темпов восстановления.
Двоеглазова вышла во взрослые соревнования в минувшем сезоне и стала одним из лидеров российского женского одиночного катания. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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