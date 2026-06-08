Между Керчью и Симферополем приостановили ж/д сообщение из-за ударов БПЛА

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"В связи с ударами украинских беспилотников временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь - Симферополь. Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляться из Керчи в Симферополь автобусами", - написал Крючков в своем Telegram-канале.