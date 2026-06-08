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Между Керчью и Симферополем приостановили ж/д сообщение из-за ударов БПЛА - РИА Новости, 08.06.2026
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09:20 08.06.2026
Между Керчью и Симферополем приостановили ж/д сообщение из-за ударов БПЛА

На ж/д перегоне от Керчи до Симферополя приостановили движение из-за ударов БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь временно приостановлено из-за ударов украинских беспилотников.
  • Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляться из Керчи в Симферополь автобусами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь - Симферополь временно приостановлено из-за ударов украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
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"В связи с ударами украинских беспилотников временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь - Симферополь. Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляться из Керчи в Симферополь автобусами", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены для перевозки пассажиров.
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