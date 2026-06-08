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В Рязанской области два человека погибли в ДТП с четырьмя грузовиками - РИА Новости, 08.06.2026
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17:48 08.06.2026 (обновлено: 19:43 08.06.2026)
В Рязанской области два человека погибли в ДТП с четырьмя грузовиками

В Рязанской области два человека погибли в ДТП с участием четырех грузовиков

© Фото : Прокуратура Рязанской области/MAXПоследствия ДТП в Скопинском округе Рязанской области. 8 июня 2026
Последствия ДТП в Скопинском округе Рязанской области. 8 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Прокуратура Рязанской области/MAX
Последствия ДТП в Скопинском округе Рязанской области. 8 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской области на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение четырех грузовых автомобилей.
  • В результате ДТП погибли два водителя, обстоятельства происшествия устанавливаются.
РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Рязанской области, погибли два водителя, сообщило УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло на 278-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском округе Рязанской области. Столкнулись четыре грузовых автомобиля.
"В результате ДТП два водителя транспортных средств погибли", - сообщила рязанская полиция на платформе "Макс".
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнило УМВД.
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ПроисшествияРязанская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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