В Рязанской области два человека погибли в ДТП с четырьмя грузовиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение четырех грузовых автомобилей.
- В результате ДТП погибли два водителя, обстоятельства происшествия устанавливаются.
РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Рязанской области, погибли два водителя, сообщило УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло на 278-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском округе Рязанской области. Столкнулись четыре грузовых автомобиля.
"В результате ДТП два водителя транспортных средств погибли", - сообщила рязанская полиция на платформе "Макс".
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнило УМВД.