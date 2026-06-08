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В Днепропетровске два человека погибли после взрыва боеприпаса - РИА Новости, 08.06.2026
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22:29 08.06.2026 (обновлено: 22:33 08.06.2026)
В Днепропетровске два человека погибли после взрыва боеприпаса

В Днепропетровске двое мужчин погибли после взрыва боеприпаса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровске произошел взрыв боеприпаса на территории частного домовладения в Новокодакском районе.
  • Двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы после взрыва боеприпаса в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщила украинская полиция.
"Полиция работает на месте взрыва в городе Днепропетровске. По предварительной информации, вследствие взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных повреждений они погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Взрыв произошел на территории частного домовладения в Новокодакском районе Днепропетровска. На месте проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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