В Днепропетровске два человека погибли после взрыва боеприпаса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске произошел взрыв боеприпаса на территории частного домовладения в Новокодакском районе.
- Двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы после взрыва боеприпаса в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщила украинская полиция.
"Полиция работает на месте взрыва в городе Днепропетровске. По предварительной информации, вследствие взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных повреждений они погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Взрыв произошел на территории частного домовладения в Новокодакском районе Днепропетровска. На месте проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.