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Политолог отметил административное давление на выборах в Армении - РИА Новости, 08.06.2026
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15:31 08.06.2026
Политолог отметил административное давление на выборах в Армении

Данилин: выборы в Армении сопровождались административным давлением на оппозицию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предвыборная кампания в Армении сопровождалась административным давлением на оппозицию и контролем над социальными сетями, считает политолог Павел Данилин.
  • Эксперт указал на аресты оппозиционных деятелей, обыски в штабах и угрозы студентам-агитаторам.
  • По мнению Данилина, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" сохранила лидерство на выборах, набрав менее 50%, но кампания сопровождалась административным давлением на оппозицию и контролем над соцсетями, считает политолог Павел Данилин.
"Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна использовались меры административного ресурса. Выборы сопровождались давлением на оппозицию - как экономическим и политическим, так и силовым. Социальные сети и пресса были поставлены под контроль, - сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.
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Французские спецслужбы, по данным СМИ, помогали властям Армении блокировать публикации с критикой Пашиняна, отметил Данилин.
Также политолог указал на аресты оппозиционных деятелей, обыски в штабах и угрозы студентам-агитаторам. По его мнению, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
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Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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