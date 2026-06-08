Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Предвыборная кампания в Армении сопровождалась административным давлением на оппозицию и контролем над социальными сетями, считает политолог Павел Данилин.

Эксперт указал на аресты оппозиционных деятелей, обыски в штабах и угрозы студентам-агитаторам.

По мнению Данилина, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" сохранила лидерство на выборах, набрав менее 50%, но кампания сопровождалась административным давлением на оппозицию и контролем над соцсетями, считает политолог Павел Данилин.

"Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна использовались меры административного ресурса. Выборы сопровождались давлением на оппозицию - как экономическим и политическим, так и силовым. Социальные сети и пресса были поставлены под контроль, - сказал Данилин газете ВЗГЛЯД

Французские спецслужбы, по данным СМИ, помогали властям Армении блокировать публикации с критикой Пашиняна, отметил Данилин.

Также политолог указал на аресты оппозиционных деятелей, обыски в штабах и угрозы студентам-агитаторам. По его мнению, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.