Немецкие компании требуют предоставлять информацию о резервистах, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкие компании требуют предоставлять им информацию о резервистском статусе сотрудников на фоне нового законопроекта по усилению резервов бундесвера.

Новый законопроект может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах без необходимости получения согласия сотрудника и работодателя.

Ассоциация работодателей Германии считает, что учет мнения компаний перед призывом сотрудников на сборы недостаточен и призывает учитывать влияние этого процесса на экономику.

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Немецкие компании требуют предоставлять им информацию о резервистском статусе сотрудников на фоне нового законопроекта по усилению резервов бундесвера, сообщила Немецкие компании требуют предоставлять им информацию о резервистском статусе сотрудников на фоне нового законопроекта по усилению резервов бундесвера, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на заявление Ассоциации работодателей Германии (BDA).

Новый законопроект по усилению резервов бундесвера может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах. Если сейчас резервист может отправиться на сборы только со своего согласия и с согласия работодателя, то в будущем разрешение с их стороны не потребуется.

"Ассоциация требует, чтобы "законные интересы экономики были должным образом учтены". В частности, по мнению ассоциации, компаниям следует разрешить запрашивать, обрабатывать и хранить сведения о резервистском статусе сотрудников", - говорится в материале Handelsblatt.

Новый законопроект предусматривает обязанность учитывать мнение компаний перед призывом их сотрудников на военные сборы, но BDA считает, что этого пункта недостаточно. Ассоциация подчеркнула, что многие из тех людей, которые будут привлекаться на сборы, могут занимать в компаниях ответственные должности. Призыв сотрудников на сборы без согласия работодателей ограничивает свободу действий компаний и может привести к дополнительной нагрузке на экономику, считает BDA.

Вместе с тем, как отмечает Handelsblatt, компании хотят обязать сотрудников связываться с работодателем в том случае, если они ожидают, что в течение ближайших 12 месяцев их могут призвать на военные сборы.

В апреле глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия стремится к увеличению численности своих вооруженных сил до 460 тысяч человек, включая активных военнослужащих и резервистов.