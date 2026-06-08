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Почему на Украине стирают имя Михаила Булгакова из истории - РИА Новости, 08.06.2026
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18:14 08.06.2026 (обновлено: 18:28 08.06.2026)

Почему на Украине стирают имя Михаила Булгакова из истории

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский и советский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков
Русский и советский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Русский и советский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Знаменитый писатель Михаил Булгаков знал об украинском национализме не понаслышке. Первую половину жизни он провел в Киеве, где стал свидетелем переломных исторических событий, связанных с революцией и Гражданской войной.
Что же писал Булгаков об украинском национализме?

"Украинофобский" роман великого писателя

Тема украинизации Малороссии нашла свое отражение в знаменитом романе Булгакова "Белая гвардия", в основу которого легли воспоминания Булгакова о Киеве времен Гражданской войны. Роман стал основой для популярной пьесы "Дни Турбиных".
Сейчас роман "Белая гвардия" входит в учебную программу российских школ. А вот украинские националисты относятся к роману совсем иначе: его подвергают критике, запрещая к показу экранизации.
Булгаков "имел украинофобские взгляды и был противником независимости Украины и украинского национального движения", — цитирует "ИноСМИ" украинскую Википедию.

"Говорил на страшном и неправильном языке"

Нужно сразу отметить, что Булгаков очень любил Киев, уважительно называя его "Городом" с большой буквы. "Нет красивее города на свете, чем Киев. Эх, жемчужина-Киев!" — так писатель отозвался о нем в очерке "Киев-город".
А вот к сторонникам насильственной украинизации у писателя совсем другое отношение. Особенно резкое неприятие у Михаила Афанасьевича вызывал суржик.
"Он говорил на страшном и неправильном языке — смеси русских и украинских слов — языке, знакомом жителям Города, бывающим на Подоле", — так он описал использование суржика одним из персонажей романа "Белая гвардия".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАктивисты националистической организации Украины
Активисты националистической организации Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Активисты националистической организации Украины
Точно так же он высмеивал "мовных оборотней" — тех, кто в угоду политической конъюнктуре перешел с русского на украинский язык.
"Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется", — говорит один из персонажей "Белой гвардии".

О гетмане и Петлюре

Отношение к отцам-основателям независимой Украины у персонажей Булгакова было довольно скептическое.
Нужно иметь в виду, что писатель не изучал деятельность современных политиков по украинским учебникам, а видел происходящее своими глазами. Причем довольно близко: при УНР и Гетманате он был ненадолго мобилизован в украинские войска.
"Все мерзавцы. И гетман (Павел Скоропадский. — Прим. ред.), и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. <...> Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек", – такие высказывания встречаются в "Белой гвардии".

Месть националистов

Неудивительно, что сейчас на Украине всячески стараются стереть имя писателя из памяти. Киевский городской совет переименовал улицу Михаила Булгакова в улицу Вахтанга Кикабидзе. Бывшая посол Украины в США Оксана Маркарова и вовсе обвинила гения в плагиате: якобы он обокрал каких-то украинских авторов.
Еще дальше пошли эксперты Украинского института национальной памяти, которые предложили ликвидировать все так или иначе связанные с ним объекты.
"Булгаков — имперец по мировоззрению, ярый украинофоб. Он, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей", — такое "заключение" сделала экспертная комиссия института.
© Музей Булгакова в КиевеТабличка на Музее Михаила Булгакова в Киеве до и после замены
Табличка на Музее Михаила Булгакова в Киеве до и после замены - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Музей Булгакова в Киеве
Табличка на Музее Михаила Булгакова в Киеве до и после замены
А Союз писателей Украины вовсе предложил переделать музей Булгакова в музей дирижера Александра Кошица. В 2023 году в музее изменили мемориальную доску на фасаде. Раньше на ней была надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков". Теперь висит табличка на украинском: "В этом доме жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков".
 
 
 
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