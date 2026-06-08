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Центр Благовещенска превратят в туристический кластер - РИА Новости, 08.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:56 08.06.2026
Центр Благовещенска превратят в туристический кластер

Губернатор Орлов: центр Благовещенска превратят в туристический кластер

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня – РИА Новости. Центральную часть Благовещенска планируют развить как полноценный туристический кластер, способный конкурировать с крупнейшими столицами регионов, сообщило правительство Амурской области.
«
"После реализации всех проектов туристический центр Благовещенска сможет на равных соперничать с крупнейшими столицами регионов страны", – приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.
По его информации, для обновления набережной и создания новых точек притяжения используются федеральные конкурсы по благоустройству и другие механизмы финансирования.
На набережной, по данным правительства, завершается строительство большой спортивной площадки стоимостью 150,8 миллиона рублей. В районе ЖК "Берег удачи" расположатся воркаут-зона с тренажерами, в том числе для маломобильных людей, ролледром, площадки для стритбола и панна-футбола. Уже уложено резиновое покрытие, установлены трибуны и инфраструктура, осталось смонтировать спортивное оборудование.
Рядом в сентябре откроется сквер "Амурский лес" — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды, получивший грант 300 миллионов рублей. Его "изюминка" — деревянный дракон - игровой комплекс. Готовность объекта составляет 74%, подрядчик укладывает прогулочные дорожки и устанавливает подвесные конструкции.
Еще один участок набережной планируют благоустроить по проекту с отсылками к русскому деревянному зодчеству: стилизованные павильоны, избушка на курьих ножках, арт-объект "Рука Лешего" и светоинсталляция. Территорию вынесут на голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Также рассматривается проект детской площадки с персонажами "Союзмультфильма", разделенной на пять возрастных зон. Сейчас идет расчет стоимости и проработка вариантов финансирования.
Кроме того, благоустройство запланировано в микрорайоне по улице Василенко: там модернизируют сквер, уложат дорожки, оборудуют стритбольную площадку и установят освещение. Проект стал победителем народного голосования в 2025 году, говорится в сообщении.
 
Амурская областьБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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