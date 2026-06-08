Центр Благовещенска превратят в туристический кластер

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня – РИА Новости. Центральную часть Благовещенска планируют развить как полноценный туристический кластер, способный конкурировать с крупнейшими столицами регионов, сообщило правительство Амурской области.

« "После реализации всех проектов туристический центр Благовещенска сможет на равных соперничать с крупнейшими столицами регионов страны", – приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По его информации, для обновления набережной и создания новых точек притяжения используются федеральные конкурсы по благоустройству и другие механизмы финансирования.

На набережной, по данным правительства, завершается строительство большой спортивной площадки стоимостью 150,8 миллиона рублей. В районе ЖК "Берег удачи" расположатся воркаут-зона с тренажерами, в том числе для маломобильных людей, ролледром, площадки для стритбола и панна-футбола. Уже уложено резиновое покрытие, установлены трибуны и инфраструктура, осталось смонтировать спортивное оборудование.

Рядом в сентябре откроется сквер "Амурский лес" — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды, получивший грант 300 миллионов рублей. Его "изюминка" — деревянный дракон - игровой комплекс. Готовность объекта составляет 74%, подрядчик укладывает прогулочные дорожки и устанавливает подвесные конструкции.

Еще один участок набережной планируют благоустроить по проекту с отсылками к русскому деревянному зодчеству: стилизованные павильоны, избушка на курьих ножках, арт-объект "Рука Лешего" и светоинсталляция. Территорию вынесут на голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Также рассматривается проект детской площадки с персонажами "Союзмультфильма", разделенной на пять возрастных зон. Сейчас идет расчет стоимости и проработка вариантов финансирования.