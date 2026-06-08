Бизнес и международные инвесторы остаются в России, отметили в Кремле

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"Форум (ПМЭФ -ред.) давно стоит прочно на ногах как международное мероприятие. Мероприятие, которое ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы, международный бизнес, который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции, во многом продолжает оставаться на нашем рынке", - сказал Песков журналистам.