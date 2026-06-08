Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака одного БПЛА была отражена силами ПВО Минобороны.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Атака одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Атака одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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