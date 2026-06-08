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Один житель Херсонской области погиб, шесть ранены из-за атак ВСУ - РИА Новости, 08.06.2026
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12:22 08.06.2026
Один житель Херсонской области погиб, шесть ранены из-за атак ВСУ

Сальдо: из-за атак ВСУ один житель Херсонской области погиб, шесть ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние три дня в Херсонской области один житель погиб, шестеро ранены от атак ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Один житель Херсонской области погиб, шестеро ранены от атак ВСУ за последние три дня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В период с 5 по 8 июня террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, погиб мужчина 1970 года рождения от удара беспилотника по гражданскому автомобилю в селе Долматовка.
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