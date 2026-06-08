Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и итоги

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По их итогам в заксобрание изберут минимум 101 депутата, чьи полномочия должны продлиться пять лет, если парламент не будет распущен раньше времени. Армения — парламентская республика, поэтому депутаты нового созыва должны сформировать кабинет министров и решить, кто будет возглавлять его следующие пять лет. О процедуре выборов, кандидатах и итогах— в материале РИА Новости.
Главное о парламентских выборах в Армении
Дата голосования
7 июня 2026 года
Тип выборов
парламентские
Срок полномочий
5 лет
Количество депутатов
минимум 101
Система
пропорциональная
Что определяют выборы
состав парламента и будущего премьера
Выборы проходят по пропорциональной системе. Избиратели голосуют за партийные списки, а не отдельных политиков. Всего в заксобрание должны быть избраны не менее 101 депутата. В уходящем созыве их 107.
- Это связано с тем, что в парламенте обязательно должны присутствовать представители основных национальных меньшинств республики — езиды, русские, ассирийцы и курды.
- Армянский парламентаризм устроен таким образом, что оппозиция всегда контролирует не меньше 1/3 заксобрания. Если по итогам выборов одна из партий получает больше 2/3 депутатских мандатов, их общее количество увеличивается.
Если ни одна из партий не получает 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы — блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Почему эти выборы считаются важными
Парламентские выборы прошли на фоне продолжающихся переговоров с Азербайджаном об утверждении границы и подписании мирного договора. Правительство Пашиняна многого добилось на этом пути: в частности, в августе 2025-го в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора. Однако для окончательного закрытия вопроса Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции упоминание Декларации независимости Армении, в которой содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах. Власти и оппозиция Армении рассматривают предстоящие парламентские выборы, в том числе, как тест на отношение населения к этому вопросу и в целом к содержанию переговоров с соседней страной.
Кроме того, в 2025-м правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. Ереван не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации.
Часть армянской оппозиции, напротив, призывает укрепить связи с Россией и ЕАЭС, а также указывает на то, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с Москвой — историческим союзником и главным экономическим партнером.
Владимир Путин
не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос с помощью общенационального референдума. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он обратил внимание, что при выходе из Евразийского экономического союза Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. Пашинян же заявил, что не собирается выходить из ЕАЭС до тех пор, пока это не начнет мешать вступлению в ЕС
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Какие партии участвовали в выборах
Партия / блок
Лидер
Политическая позиция
Гражданский договор
Никол Пашинян
правящая сила
Армения
Роберт Кочарян
оппозиция
Сильная Армения
Нарек Карапетян
оппозиция
Процветающая Армения
Гагик Царукян
оппозиция
Меритократическая партия Армении
Гурген Симонян
близкая к правящей силе
Новая сила
Айк Марутян
оппозиция
Армянский национальный конгресс
Левон Зурабян
оппозиция
Крылья единства
Арман Татоян
оппозиция
Светлая Армения
Эдмон Марукян
оппозиция
Республиканская партия
Арам Саргсян
близкая к правящей силе
Во имя республики
Арман Бабаджанян
близкая к правящей силе
Христианско-демократическая партия Армении
Левон Ширинян
близкая к правящей силе
Против всех
Спартак Кюрегян
оппозиция
Демократическая консолидация
Сурен Петросян
оппозиция
Национальное возрождение Кочари
Артак Саргсян
оппозиция
Национально-демократический полюс
Варужан Аветисян
оппозиция
Партия реформистов
Вагаршак Арутюнян
оппозиция
Партия демократии и правопорядка
Левон Багдасарян
оппозиция
Главные кандидаты на пост премьер-министра
Возглавил правительство республики в 2018 году, будучи лидером Бархатной революции. Политическую карьеру начал оппозиционным журналистом. Отсидел в тюрьме около полутора лет по обвинению в организации массовых беспорядков в 2008 году — протестовал против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Сейчас возглавляет "Гражданский договор".
За время правления Пашинян столкнулся с пандемией коронавируса, войной за Карабах и падением Нагорно-Карабахской Республики. Заявляет, что хочет привести Армению в Евросоюз и превратить республику в международный торговый хаб, чтобы тем самым гарантировать ее безопасность.
"Гражданский договор" — фаворит большинства социологических опросов, проведенных в Армении с апреля по май 2026-го. Партию власти, по различным оценкам, поддерживают от 18 до 36% избирателей.
Второй президент Армении, первый президент Нагорно-Карабахской Республики, лидер блока "Армения". Выступает за сближение Еревана с Москвой, считает позицию Пашиняна на переговорах с Азербайджаном пораженческой и предательской. Полагает, что страны НАТО, на помощь которых надеется Пашинян, будут только манипулировать Арменией в своих интересах.
По оценкам большинства социологов, "Армения" балансирует на грани избирательного барьера, который в ее случае составляет 8%.
Один из богатейших армян в мире — в 2025-м Forbes оценивал его состояние в 4,5 миллиарда долларов. В июне 2025-го власти Армении арестовали Карапетяна по обвинению в публичных призывах к госперевороту. Поводом для этого стало эмоциональное выступление миллиардера в защиту главы Армянской апостольской церкви Гарегина II, отставки которого добивается Пашинян. Оказавшись в тюрьме, Карапетян создал сначала общественное движение "По-нашему", а затем на его основе политическую партию "Сильная Армения".
Карапетян родился в армянском городе Тавуш, но большую часть своего состояния заработал в России. Помимо армянского гражданства, у него есть паспорта России и Кипра. В связи с этим по Конституции Армении Карапетян не может быть премьер-министром или избираться в парламент, но члены его партии обещают переписать основой закон сразу после выборов. При этом избирательный список "Сильной Армении" возглавил племянник миллиардера Нарек Карапетян.
Карапетян уверен, что в случае победы "Гражданского договора" в Армении поселятся 300 тысяч азербайджанцев, которые превратят республику в марионетку Азербайджана. Чтобы этого не случилось, он обещает создать 300 тысяч рабочих мест для армян. Также Карапетян поддерживает идею укрепления союза с Россией и считает, что Азербайджан и Турция никогда не будут друзьями Армении. В то же время, он поддерживает идею мира с ними и разблокирования коммуникаций.
Ожидается, что альянс "Сильная Армения" уверенно преодолеет избирательный барьер, который в его случае равен 10%. По некоторым оценкам, организацию Карапетяна поддерживают до 20% избирателей.