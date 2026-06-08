Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и итоги

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По их итогам в заксобрание изберут минимум 101 депутата, чьи полномочия должны продлиться пять лет, если парламент не будет распущен раньше времени. Армения — парламентская республика, поэтому депутаты нового созыва должны сформировать кабинет министров и решить, кто будет возглавлять его следующие пять лет. О процедуре выборов, кандидатах и итогах— в материале РИА Новости.

Главное о парламентских выборах в Армении

Дата голосования 7 июня 2026 года Тип выборов парламентские Срок полномочий 5 лет Количество депутатов минимум 101 Система пропорциональная Что определяют выборы состав парламента и будущего премьера

Выборы проходят по пропорциональной системе. Избиратели голосуют за партийные списки, а не отдельных политиков. Всего в заксобрание должны быть избраны не менее 101 депутата. В уходящем созыве их 107.

Это связано с тем, что в парламенте обязательно должны присутствовать представители основных национальных меньшинств республики — езиды, русские, ассирийцы и курды. Армянский парламентаризм устроен таким образом, что оппозиция всегда контролирует не меньше 1/3 заксобрания. Если по итогам выборов одна из партий получает больше 2/3 депутатских мандатов, их общее количество увеличивается.

Если ни одна из партий не получает 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Результаты

Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы — блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.

Почему эти выборы считаются важными

Парламентские выборы прошли на фоне продолжающихся переговоров с Азербайджаном об утверждении границы и подписании мирного договора. Правительство Пашиняна многого добилось на этом пути: в частности, в августе 2025-го в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора. Однако для окончательного закрытия вопроса Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции упоминание Декларации независимости Армении, в которой содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах. Власти и оппозиция Армении рассматривают предстоящие парламентские выборы, в том числе, как тест на отношение населения к этому вопросу и в целом к содержанию переговоров с соседней страной.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами

Кроме того, в 2025-м правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. Ереван не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации.

Часть армянской оппозиции, напротив, призывает укрепить связи с Россией и ЕАЭС, а также указывает на то, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с Москвой — историческим союзником и главным экономическим партнером.

Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос с помощью общенационального референдума. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он обратил внимание, что при выходе из Евразийского экономического союза Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. Пашинян же заявил, что не собирается выходить из ЕАЭС до тех пор, пока это не начнет мешать вступлению в ЕС

Какие партии участвовали в выборах

Партия / блок Лидер Политическая позиция Гражданский договор Никол Пашинян правящая сила Армения Роберт Кочарян оппозиция Сильная Армения Нарек Карапетян оппозиция Процветающая Армения Гагик Царукян оппозиция Меритократическая партия Армении Гурген Симонян близкая к правящей силе Новая сила Айк Марутян оппозиция Армянский национальный конгресс Левон Зурабян оппозиция Крылья единства Арман Татоян оппозиция Светлая Армения Эдмон Марукян оппозиция Республиканская партия Арам Саргсян близкая к правящей силе Во имя республики Арман Бабаджанян близкая к правящей силе Христианско-демократическая партия Армении Левон Ширинян близкая к правящей силе Против всех Спартак Кюрегян оппозиция Демократическая консолидация Сурен Петросян оппозиция Национальное возрождение Кочари Артак Саргсян оппозиция Национально-демократический полюс Варужан Аветисян оппозиция Партия реформистов Вагаршак Арутюнян оппозиция Партия демократии и правопорядка Левон Багдасарян оппозиция

Главные кандидаты на пост премьер-министра

Никол Пашинян

Возглавил правительство республики в 2018 году, будучи лидером Бархатной революции. Политическую карьеру начал оппозиционным журналистом. Отсидел в тюрьме около полутора лет по обвинению в организации массовых беспорядков в 2008 году — протестовал против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Сейчас возглавляет "Гражданский договор".

За время правления Пашинян столкнулся с пандемией коронавируса, войной за Карабах и падением Нагорно-Карабахской Республики. Заявляет, что хочет привести Армению в Евросоюз и превратить республику в международный торговый хаб, чтобы тем самым гарантировать ее безопасность.

"Гражданский договор" — фаворит большинства социологических опросов, проведенных в Армении с апреля по май 2026-го. Партию власти, по различным оценкам, поддерживают от 18 до 36% избирателей.

Роберт Кочарян

Второй президент Армении, первый президент Нагорно-Карабахской Республики, лидер блока "Армения". Выступает за сближение Еревана с Москвой, считает позицию Пашиняна на переговорах с Азербайджаном пораженческой и предательской. Полагает, что страны НАТО, на помощь которых надеется Пашинян, будут только манипулировать Арменией в своих интересах.

По оценкам большинства социологов, "Армения" балансирует на грани избирательного барьера, который в ее случае составляет 8%.

Самвел Карапетян

Один из богатейших армян в мире — в 2025-м Forbes оценивал его состояние в 4,5 миллиарда долларов. В июне 2025-го власти Армении арестовали Карапетяна по обвинению в публичных призывах к госперевороту. Поводом для этого стало эмоциональное выступление миллиардера в защиту главы Армянской апостольской церкви Гарегина II, отставки которого добивается Пашинян. Оказавшись в тюрьме, Карапетян создал сначала общественное движение "По-нашему", а затем на его основе политическую партию "Сильная Армения".

Карапетян родился в армянском городе Тавуш, но большую часть своего состояния заработал в России. Помимо армянского гражданства, у него есть паспорта России и Кипра. В связи с этим по Конституции Армении Карапетян не может быть премьер-министром или избираться в парламент, но члены его партии обещают переписать основой закон сразу после выборов. При этом избирательный список "Сильной Армении" возглавил племянник миллиардера Нарек Карапетян.

Карапетян уверен, что в случае победы "Гражданского договора" в Армении поселятся 300 тысяч азербайджанцев, которые превратят республику в марионетку Азербайджана. Чтобы этого не случилось, он обещает создать 300 тысяч рабочих мест для армян. Также Карапетян поддерживает идею укрепления союза с Россией и считает, что Азербайджан и Турция никогда не будут друзьями Армении. В то же время, он поддерживает идею мира с ними и разблокирования коммуникаций.