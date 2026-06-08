Итоги выборов не отражают реальность, заявила "Сильная Армения"

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь альянса «Сильная Армения» Марианна Каграманян заявила, что опубликованные в Армении цифры по парламентским выборам не могут отражать реальной картины.

По словам Каграманян, в день голосования было зафиксировано множество нарушений избирательного законодательства, в том числе применение административного ресурса.

Каграманян сообщила, что Центральный штаб блока «Сильная Армения» занимается анализом ситуации и работой по уточнению реальной картины волеизъявления избирателей.

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Опубликованные в Армении цифры по парламентским выборам не могут отражать реальной картины, заявила пресс-секретарь возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном альянса "Сильная Армения" Марианна Каграманян.

По ее словам, на протяжении всего избирательного процесса блок "Сильная Армения" действовал в условиях беспрецедентного давления и преследований, организованных властями. "Предвыборный этап сопровождался целенаправленными действиями против нашего лидера, кандидатов, сторонников и членов команды, массовыми незаконными арестами и уголовными преследованиями, которые были направлены на ограничение политической конкуренции", - написала Каграманян в соцсети Facebook*.

Она добавила, что в день голосования широко применялся административный ресурс с привлечением государственных рычагов для предопределения результатов выборов. "В день голосования было зафиксировано множество нарушений избирательного законодательства, сигналы о которых поступали в течение всего дня со всей территории республики. Указанные явления не могли не повлиять на избирательный процесс и его результаты", - подчеркнула Каграманян.

По словам представителя политсилы, произошло беспрецедентное явление: до того, как Центральная избирательная комиссия обработала результаты со всех избирательных участков, премьер Никол Пашинян объявил о "победе и единоличном формировании правительства", что явилось прямым указанием и сигналом для ЦИК.

"В этих условиях опубликованные цифры не могут отражать реальной картины и не могут восприниматься без глубокого изучения и политико-правовой оценки. Центральный штаб блока "Сильная Армения" в настоящее время занимается анализом ситуации и работой по уточнению реальной картины волеизъявления избирателей, по завершении которой мы представим нашу позицию и дальнейшие шаги", - заявила Каграманян.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.