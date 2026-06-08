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Итоги выборов не отражают реальность, заявила "Сильная Армения" - РИА Новости, 08.06.2026
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15:30 08.06.2026 (обновлено: 15:37 08.06.2026)
Итоги выборов не отражают реальность, заявила "Сильная Армения"

Альянс Карапетяна: итоги выборов в Армении не отражают реальной картины

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь альянса «Сильная Армения» Марианна Каграманян заявила, что опубликованные в Армении цифры по парламентским выборам не могут отражать реальной картины.
  • По словам Каграманян, в день голосования было зафиксировано множество нарушений избирательного законодательства, в том числе применение административного ресурса.
  • Каграманян сообщила, что Центральный штаб блока «Сильная Армения» занимается анализом ситуации и работой по уточнению реальной картины волеизъявления избирателей.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Опубликованные в Армении цифры по парламентским выборам не могут отражать реальной картины, заявила пресс-секретарь возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном альянса "Сильная Армения" Марианна Каграманян.
По ее словам, на протяжении всего избирательного процесса блок "Сильная Армения" действовал в условиях беспрецедентного давления и преследований, организованных властями. "Предвыборный этап сопровождался целенаправленными действиями против нашего лидера, кандидатов, сторонников и членов команды, массовыми незаконными арестами и уголовными преследованиями, которые были направлены на ограничение политической конкуренции", - написала Каграманян в соцсети Facebook*.
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Она добавила, что в день голосования широко применялся административный ресурс с привлечением государственных рычагов для предопределения результатов выборов. "В день голосования было зафиксировано множество нарушений избирательного законодательства, сигналы о которых поступали в течение всего дня со всей территории республики. Указанные явления не могли не повлиять на избирательный процесс и его результаты", - подчеркнула Каграманян.
По словам представителя политсилы, произошло беспрецедентное явление: до того, как Центральная избирательная комиссия обработала результаты со всех избирательных участков, премьер Никол Пашинян объявил о "победе и единоличном формировании правительства", что явилось прямым указанием и сигналом для ЦИК.
"В этих условиях опубликованные цифры не могут отражать реальной картины и не могут восприниматься без глубокого изучения и политико-правовой оценки. Центральный штаб блока "Сильная Армения" в настоящее время занимается анализом ситуации и работой по уточнению реальной картины волеизъявления избирателей, по завершении которой мы представим нашу позицию и дальнейшие шаги", - заявила Каграманян.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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