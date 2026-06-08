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В ОБСЕ указали на давление на бюджетников в Армении в предвыборный период - РИА Новости, 08.06.2026
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15:23 08.06.2026
В ОБСЕ указали на давление на бюджетников в Армении в предвыборный период

Миссия ОБСЕ сообщила о давлении на бюджетников в Армении в предвыборный период

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный плакат премьер-министра Армении, лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна
Агитационный предвыборный плакат премьер-министра Армении, лидера партии Гражданский договор Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Агитационный предвыборный плакат премьер-министра Армении, лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальный координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими указала на давление на работников бюджетной сферы в Армении ради их участия в мероприятиях, организованных правящей партией.
  • Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, при этом оппозиция обвиняла действующие власти в вмешательстве в избирательный процесс.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими указала на давление на работников бюджетной сферы в Армении в предвыборный период ради их участия в мероприятиях, организованных правящей партией.
"Давление на представителей государственного аппарата с целью их участия в мероприятиях, организованных правящей партией, а также все социальные и экономические меры, которые были приняты, вызывают серьезную обеспокоенность в связи со свободой возможностей в ходе предвыборной кампании", - сказала Карими.
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По ее словам, недостаточные контроль и регулирование финансовых средств ограничивали прозрачность и возможности общественного контроля. "Был затруднен доступ избирателей к беспристрастной и достоверной информации. Негативное влияние оказывали как поляризованная и искаженная медиасреда, так разобщающие онлайн-кампании и манипулятивный контент", - сказала Карими.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
Вчера, 10:06
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянОБСЕПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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