В ОБСЕ указали на давление на бюджетников в Армении в предвыборный период

Краткий пересказ от РИА ИИ Специальный координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими указала на давление на работников бюджетной сферы в Армении ради их участия в мероприятиях, организованных правящей партией.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, при этом оппозиция обвиняла действующие власти в вмешательстве в избирательный процесс.

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими указала на давление на работников бюджетной сферы в Армении в предвыборный период ради их участия в мероприятиях, организованных правящей партией.

"Давление на представителей государственного аппарата с целью их участия в мероприятиях, организованных правящей партией, а также все социальные и экономические меры, которые были приняты, вызывают серьезную обеспокоенность в связи со свободой возможностей в ходе предвыборной кампании", - сказала Карими.

По ее словам, недостаточные контроль и регулирование финансовых средств ограничивали прозрачность и возможности общественного контроля. "Был затруднен доступ избирателей к беспристрастной и достоверной информации. Негативное влияние оказывали как поляризованная и искаженная медиасреда, так разобщающие онлайн-кампании и манипулятивный контент", - сказала Карими.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.