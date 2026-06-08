Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Представитель ОБСЕ ушла от ответа на вопрос о честности выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Специальный координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Армении Фара Карими заявила, что итоговая оценка выборов должна быть дана народом Армении.

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Армении Фара Карими ушла от прямого ответа на вопрос о том, были ли выборы "свободными и честными".

"В конечном счете народ страны должен сказать, какими они были: были ли они свободными, были ли они честными", - сказала Карими журналистам.

По ее словам, международные наблюдатели просто предоставляют факты и информацию по итогам своей работы. "Но итоговая оценка – за народом Армении", - добавила Карими.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.