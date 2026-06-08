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Представитель ОБСЕ ушла от ответа на вопрос о честности выборов в Армении - РИА Новости, 08.06.2026
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15:10 08.06.2026
Представитель ОБСЕ ушла от ответа на вопрос о честности выборов в Армении

Представитель ОБСЕ Карими не ответила на вопрос о честности выборов в Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальный координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Армении Фара Карими заявила, что итоговая оценка выборов должна быть дана народом Армении.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Армении Фара Карими ушла от прямого ответа на вопрос о том, были ли выборы "свободными и честными".
"В конечном счете народ страны должен сказать, какими они были: были ли они свободными, были ли они честными", - сказала Карими журналистам.
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По ее словам, международные наблюдатели просто предоставляют факты и информацию по итогам своей работы. "Но итоговая оценка – за народом Армении", - добавила Карими.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28%, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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