В МПА СНГ рассказали о тяжелой атмосфере на выборах в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь секретариата совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий заявил, что атмосфера на парламентских выборах в Армении была тяжелой.

Миссия наблюдателей от СНГ и МПА СНГ встретилась с представителями всех ведущих партий и блоков, участвующих в выборах.

Кобицкий отметил, что это первая за много лет избирательная кампания в странах СНГ с таким количеством арестов, задержаний и оскорблений.

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Атмосфера на парламентских выборах в Армении была тяжелой, такую кампанию в СНГ можно было увидеть в первый раз за много лет, заявил генеральный секретарь секретариата совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий.

В ходе своей работы миссия наблюдателей от СНГ и МПА СНГ встретилась с представителями всех ведущих партий и блоков, участвующих в выборах.

"Атмосфера агитационной кампании была крайне тяжелая. Доходило до большого количества, как вы знаете, арестов, задержаний, оскорблений. Я первый раз такую избирательную кампанию вижу в странах СНГ, хотя МПА СНГ мониторит выборы в наших странах уже с 1994 года, больше 30 лет", - заявил Кобицкий на брифинге наблюдателей.

Он отметил, что миссия наблюдателей МПА СНГ всегда старается быть объективной и нейтральной к политическим процессам в странах СНГ. "Ни в одной из наших стран такого активного периода агитационного мы за последние годы точно не наблюдали", - отметил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых премьер-министр Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.