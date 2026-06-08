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В МПА СНГ рассказали о тяжелой атмосфере на выборах в Армении - РИА Новости, 08.06.2026
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11:41 08.06.2026 (обновлено: 11:50 08.06.2026)
В МПА СНГ рассказали о тяжелой атмосфере на выборах в Армении

Кобицкий назвал атмосферу на парламентских выборах в Армении тяжелой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь секретариата совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий заявил, что атмосфера на парламентских выборах в Армении была тяжелой.
  • Миссия наблюдателей от СНГ и МПА СНГ встретилась с представителями всех ведущих партий и блоков, участвующих в выборах.
  • Кобицкий отметил, что это первая за много лет избирательная кампания в странах СНГ с таким количеством арестов, задержаний и оскорблений.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Атмосфера на парламентских выборах в Армении была тяжелой, такую кампанию в СНГ можно было увидеть в первый раз за много лет, заявил генеральный секретарь секретариата совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий.
В ходе своей работы миссия наблюдателей от СНГ и МПА СНГ встретилась с представителями всех ведущих партий и блоков, участвующих в выборах.
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"Атмосфера агитационной кампании была крайне тяжелая. Доходило до большого количества, как вы знаете, арестов, задержаний, оскорблений. Я первый раз такую избирательную кампанию вижу в странах СНГ, хотя МПА СНГ мониторит выборы в наших странах уже с 1994 года, больше 30 лет", - заявил Кобицкий на брифинге наблюдателей.
Он отметил, что миссия наблюдателей МПА СНГ всегда старается быть объективной и нейтральной к политическим процессам в странах СНГ. "Ни в одной из наших стран такого активного периода агитационного мы за последние годы точно не наблюдали", - отметил он.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых премьер-министр Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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