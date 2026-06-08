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Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил Карапетян - РИА Новости, 08.06.2026
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08:53 08.06.2026
Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил Карапетян

Карапетян: прошедшие в Армении выборы нельзя считать демократическими

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что выборы в Армении невозможно считать демократическими.
  • По словам Карапетяна, власти Армении остановили подсчет голосов на парламентских выборах, понимая, что проигрывают.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил лидер партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян.
В Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. Премьер Никол Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" победила и единолично сформирует правительство страны. При этом ЦИК на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Во время предвыборной кампании власти препятствовали своим конкурентам, против некоторых оппозиционных политиков возбудили уголовные дела.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и итоги
Вчера, 13:14
"Считать, что это какие-то демократические выборы, просто это невозможно", - сказал Карапетян в беседе с газетой "Известия".
По словам Карапетяна, власти Армении остановили подсчет голосов на парламентских выборах, понимая, что проигрывают. Политик утверждает, что показатели правящей силы снижались по мере поступления данных с избирательных участков.
«
"Они взяли, посчитав примерно 20% бюллетеней, объявили, что они уже победили, потому что они видели, что очень быстрыми темпами идут вниз. Взяли, остановили по счету, сказали, что утром в 09.00 (08.00 мск) только они объявят результаты. Ну, конечно, так не бывает. Если ты что-то считаешь, надо считать до конца", - отметил политик.
Карапетян также подчеркнул, что на оппозицию оказывают давление: около 700 сторонников партии "Сильная Армения" были задержаны, а порядка 80 человек арестованы. Карапетян добавил, что вопрос о возможном оспаривании итогов голосования будет решаться после публикации официальных результатов.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно премьер-министр не может.
Парламентские выборы в Армении
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
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2 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

Мужчина читает списки у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

Парламентские выборы в Армении

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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5 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 12

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 12

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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12 из 12
 
В миреАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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