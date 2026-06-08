Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил Карапетян

- Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что выборы в Армении невозможно считать демократическими.
- По словам Карапетяна, власти Армении остановили подсчет голосов на парламентских выборах, понимая, что проигрывают.
В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.
В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.
За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.
Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.
По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.
По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.
При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.
При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.
Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.
На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.
Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.
Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.
В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.
Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.
На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.
На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.
Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.
Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.
В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.
За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.
По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.
При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.
Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.
Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.
В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.
На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.
Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.