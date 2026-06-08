Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил Карапетян

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"Они взяли, посчитав примерно 20% бюллетеней, объявили, что они уже победили, потому что они видели, что очень быстрыми темпами идут вниз. Взяли, остановили по счету, сказали, что утром в 09.00 (08.00 мск) только они объявят результаты. Ну, конечно, так не бывает. Если ты что-то считаешь, надо считать до конца", - отметил политик.