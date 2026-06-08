"Процветающая Армения" начала пересчет голосов на ряде участков

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване. Архивное фото

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Процветающая Армения» начала пересчет голосов на ряде избирательных участков.

Представители партии обнаружили расхождения в данных о количестве голосов на сайте ЦИК и в протоколах.

Оппозиция обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Партия "Процветающая Армения", которая, по утверждению ЦИК страны, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на прошедших парламентских выборах, начала пересчет голосов на ряде участков, сообщила в понедельник представитель политсилы Ивета Тоноян.

Процветающая Армения " начала процесс пересчета голосов на ряде избирательных участков", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.

По ее словам, сопоставив информацию, представители партии выяснили, что на сайте ЦИК указаны 9 голосов, отданных за "Процветающую Армению" на четырех участках, хотя в протоколе указаны 129.

"Это неопровержимые факты, каждый может увидеть эти несоответствия на сайте ЦИК. Факты в рабочем порядке были представлены в Центризбирком, и данные сейчас находятся в стадии изменения. Мы продолжаем фиксировать все новые расхождения на различных избирательных участках", - отметила Мукучян.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.