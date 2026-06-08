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"Процветающая Армения" начала пересчет голосов на ряде участков - РИА Новости, 08.06.2026
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19:07 08.06.2026
"Процветающая Армения" начала пересчет голосов на ряде участков

Партия "Процветающая Армения" начала пересчет голосов на ряде участков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване
Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Процветающая Армения» начала пересчет голосов на ряде избирательных участков.
  • Представители партии обнаружили расхождения в данных о количестве голосов на сайте ЦИК и в протоколах.
  • Оппозиция обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Партия "Процветающая Армения", которая, по утверждению ЦИК страны, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на прошедших парламентских выборах, начала пересчет голосов на ряде участков, сообщила в понедельник представитель политсилы Ивета Тоноян.
"Процветающая Армения" начала процесс пересчета голосов на ряде избирательных участков", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.
Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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По ее словам, сопоставив информацию, представители партии выяснили, что на сайте ЦИК указаны 9 голосов, отданных за "Процветающую Армению" на четырех участках, хотя в протоколе указаны 129.
"Это неопровержимые факты, каждый может увидеть эти несоответствия на сайте ЦИК. Факты в рабочем порядке были представлены в Центризбирком, и данные сейчас находятся в стадии изменения. Мы продолжаем фиксировать все новые расхождения на различных избирательных участках", - отметила Мукучян.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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