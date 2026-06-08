Иностранцы проявляют интерес к российским электросудам, заявил Алиханов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Иностранные государства, в особенности страны Латинской Америки и Персидского залива, проявляют интерес к российским технологиям в области электрического водного транспорта, рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.

Он добавил, что, как предполагается, компания будет не только поставлять готовые суда, но и работать над совместной реализацией комплексных проектов в области устойчивого водного транспорта и внедрением технологий "зеленой" мобильности на воде.