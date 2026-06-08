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Иностранцы проявляют интерес к российским электросудам, заявил Алиханов - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:20 08.06.2026
Иностранцы проявляют интерес к российским электросудам, заявил Алиханов

Алиханов: иностранцы интересуются российскими технологиями в водном транспорте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРечное электрическое судно у Южного речного порта на Москве-реке
Речное электрическое судно у Южного речного порта на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Речное электрическое судно у Южного речного порта на Москве-реке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные государства, особенно страны Латинской Америки и Персидского залива, интересуются российскими технологиями в области электрического водного транспорта.
  • Минпромторг России видит потенциал в наращивании объемов строительства электрических судов и развитии автономного судовождения.
  • Компания планирует не только поставлять готовые суда, но и совместно реализовывать проекты в области устойчивого водного транспорта и «зеленой» мобильности на воде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Иностранные государства, в особенности страны Латинской Америки и Персидского залива, проявляют интерес к российским технологиям в области электрического водного транспорта, рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.
"Мы в целом видим большой потенциал в наращивании объемов строительства электрических судов, а также в развитии автономного судовождения. Иностранцы тоже интересуются такими нашими технологиями, особенно страны Латинской Америки и Персидского залива. Сейчас наш производитель консультируется с рядом государств, в том числе входящих в БРИКС", - рассказал министр.
Он добавил, что, как предполагается, компания будет не только поставлять готовые суда, но и работать над совместной реализацией комплексных проектов в области устойчивого водного транспорта и внедрением технологий "зеленой" мобильности на воде.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Алиханов: нужно пересмотреть стоимость строительства атомных ледоколов
6 июня, 10:23
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаЛатинская АмерикаПерсидский заливРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БРИКС
 
 
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