Ахметов покинул "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский полузащитник Ильзат Ахметов покинул петербургский "Зенит".
- Его контракт с футбольным клубом "Зенит" истек, а минувший сезон полузащитник провел в составе самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский полузащитник Ильзат Ахметов покинул петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Его контракт с "сине-бело-голубыми" истек. Минувший сезон полузащитник провел в составе самарских "Крыльев Советов" на правах аренды. Он принял участие в 31 матче и забил два гола.
Ахметову 28 лет. Он перешел в "Зенит" из "Краснодара" в январе 2024 года. Полузащитник провел за "сине-бело-голубых" 21 матч и не отметился результативными действиями. Ранее он играл в составе московского ЦСКА и казанского "Рубина". Также на его счету девять игр за сборную России.