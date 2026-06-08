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Ахметов покинул "Зенит" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
16:07 08.06.2026 (обновлено: 16:34 08.06.2026)
Ахметов покинул "Зенит"

"Зенит" объявил об уходе Ахметова из команды

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИльзат Ахметов
Ильзат Ахметов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ильзат Ахметов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский полузащитник Ильзат Ахметов покинул петербургский "Зенит".
  • Его контракт с футбольным клубом "Зенит" истек, а минувший сезон полузащитник провел в составе самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский полузащитник Ильзат Ахметов покинул петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Его контракт с "сине-бело-голубыми" истек. Минувший сезон полузащитник провел в составе самарских "Крыльев Советов" на правах аренды. Он принял участие в 31 матче и забил два гола.
Ахметову 28 лет. Он перешел в "Зенит" из "Краснодара" в январе 2024 года. Полузащитник провел за "сине-бело-голубых" 21 матч и не отметился результативными действиями. Ранее он играл в составе московского ЦСКА и казанского "Рубина". Также на его счету девять игр за сборную России.
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