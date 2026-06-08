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Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию - РИА Новости, 08.06.2026
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07:05 08.06.2026
Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию

Гунба: Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСбор голубики
Сбор голубики - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Егор Еремов
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Сбор голубики . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абхазия планирует значительно увеличить экспорт голубики в Россию.
  • В последнее время власти Абхазии фиксируют повышенный интерес россиян к голубике.
  • По итогам 2026 года Абхазия намерена нарастить экспорт голубики в Россию в разы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию из-за высокого спроса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Бадра Гунба.
Как отметил президент Абхазии, объем сельскохозяйственного производства сегодня растет, в основном это касается всех видов цитрусовых. Но в последнее время власти фиксируют повышенный интерес россиян к голубике, что является новшеством для сельхозпроизводителей.
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"Вы знаете, что продукция сельхозназначения Абхазии представлена практически на всей территории Российской Федерации. В основном это цитрусовые, но появляются новые культуры, которые пользуются высоким спросом россиян, - это голубика", - сказал Гунба.
Президент подчеркнул, что новые сельскохозяйственные культуры набирают "очень серьезные обороты".
"По итогам 2026 года, уверен, что нарастим экспорт голубики в Россию в разы", - заключил Гунба.
Раннее Гунба рассказывал агентству, что в 2026 году инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Абхазии достигли рекордных показателей – полмиллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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