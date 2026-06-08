МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию из-за высокого спроса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Бадра Гунба.

"Вы знаете, что продукция сельхозназначения Абхазии представлена практически на всей территории Российской Федерации. В основном это цитрусовые, но появляются новые культуры, которые пользуются высоким спросом россиян, - это голубика", - сказал Гунба.