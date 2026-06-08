Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абхазия планирует значительно увеличить экспорт голубики в Россию.
- В последнее время власти Абхазии фиксируют повышенный интерес россиян к голубике.
- По итогам 2026 года Абхазия намерена нарастить экспорт голубики в Россию в разы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию из-за высокого спроса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Бадра Гунба.
Как отметил президент Абхазии, объем сельскохозяйственного производства сегодня растет, в основном это касается всех видов цитрусовых. Но в последнее время власти фиксируют повышенный интерес россиян к голубике, что является новшеством для сельхозпроизводителей.
"Вы знаете, что продукция сельхозназначения Абхазии представлена практически на всей территории Российской Федерации. В основном это цитрусовые, но появляются новые культуры, которые пользуются высоким спросом россиян, - это голубика", - сказал Гунба.
Президент подчеркнул, что новые сельскохозяйственные культуры набирают "очень серьезные обороты".
"По итогам 2026 года, уверен, что нарастим экспорт голубики в Россию в разы", - заключил Гунба.
Раннее Гунба рассказывал агентству, что в 2026 году инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Абхазии достигли рекордных показателей – полмиллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.