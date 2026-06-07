Быт Иосифа Сталина: как на самом деле жил "вождь народов"

Председатель Совета народных комиссаров СССР, председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года

Председатель Совета народных комиссаров СССР, председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Считается, что Иосиф Сталин был убежденным аскетом и жил довольно скромно. В этом есть доля правды — однако то же время он был очень состоятельным человеком по советским меркам.

Как эти два контраста уживались в одном человеке? И так ли скромно он жил на самом деле?

В десять раз

В начале 1920-х годов, будучи наркомом по делам национальностей, Сталин получал всего 225 рублей, что было в три раза меньше средней зарплаты по стране. Когда он стал главой государства, оклад подняли до 500 рублей. К концу 1930-х годов — до 1,2 тысячи. Это были самые большие деньги среди советских руководителей на тот момент.

Но настоящий скачок произошел после войны. В декабре 1947 года Сталин поднял себе зарплату до десяти тысяч рублей. В те времена средняя зарплата по стране составляла около тысячи рублей.

Миллионы в сейфе

Правда, зарплата не очень-то ему была нужна — все бытовые нужды удовлетворяло государство, а в магазины он никогда не заходил. Поэтому обычно зарплату вождь складывал в огромный сейф — туда же ложились гонорары за изданные огромными тиражами книги. По свидетельству его личного секретаря Александра Поскребышева, Сталин к этим деньгам даже не прикасался и его совершенно не интересовало их количество.

После смерти Сталина семья получила лишь незначительную часть денег. Историк Александр Колесник со ссылкой на офицеров МГБ утверждает в фильме "Смерть Сталина. Последний свидетель", что в сейфе в кабинете вождя якобы обнаружилось 3 762 000 рублей и некоторая сумма в иностранных валютах. Согласно квитанциям, это были гонорары за книги. Но документального подтверждения этим словам нет.

© AP Photo Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме © AP Photo Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме

Предпочитал зеленое

В своей повседневной жизни Сталин проявлял сдержанность в отношении интерьера и одежды. Он ненавидел все золотое и блестящее, не признавал пышности и излишеств, однако и не отказывал себе в дорогих вещах, которые считал удобными.

Несмотря на то, что в его распоряжении было 18 правительственных дач, большую часть времени Сталин работал в своем личном кабинете в Кремле, где все было довольно практично. Внешне кабинеты вождя выглядели скромно, но на самом деле имели дорогую отделку из красного дерева.

В них стояла тяжелая, добротная мебель, преимущественно антикварная. На полу в кабинетах лежали толстые натуральные ковры. Обязательно на стене висела карта.

Сталин предпочитал зеленые оттенки — все его дачи были выкрашены таким цветом, а в кабинетах были зеленый абажур, зеленая настольная лампа и зеленое плотное сукно на столе.

Неохотно менял на новое

Из одежды Сталин предпочитал военный китель и брюки, заправлявшиеся в мягкие кожаные кавказские сапоги.

Шилось все это опытными портными из высококачественных материалов, но Сталин носил эти вещи годами и очень неохотно менял на новые. Он много лет мог ходить в обычной солдатской шинели, пока она окончательно не изнашивалась.

Кормил иностранцев

Вместе с тем назвать Сталина совсем уж аскетом нельзя — он любил пышные застолья, где всегда присутствовали десять-двенадцать человек. Там же обсуждались важные государственные вопросы.

© AP Photo Президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и председатель ГКО, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель СНК СССР Иосиф Сталин на званом обеде в честь дня рождения Черчилля в Тегеране во время тегеранской конференции в 1943 году © AP Photo Президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и председатель ГКО, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель СНК СССР Иосиф Сталин на званом обеде в честь дня рождения Черчилля в Тегеране во время тегеранской конференции в 1943 году

При Сталине начали устраивать торжественные приемы для иностранных делегаций, потрясающие своим изобилием.

"Водка шла под холодные закуски, после супов — вина. Причем крепленые вина подавались под дичь и мясо, а полусухие — под рыбные блюда. <...> Особенно поражала воображение высоких иностранных гостей перцовка — водка, настоянная на горьком перце", — делились воспоминаниями работники кухни, обслуживавшие кремлевские приемы в военный период.