ЛДПР предлагает установить единые требования к озеленению городов

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городов.

Слуцкий также предложил разработать правовой механизм создания экопарков и установить унифицированные правила компенсационного озеленения и поощрения для застройщиков, использующих «зеленые» технологии.

Принятие предложенных мер позволит сформировать единую систему правового регулирования городского озеленения и улучшить качество жизни в городах России.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городов.

Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается реализовать комплекс следующих мер: разработать и утвердить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городских территорий: предусмотреть в Градостроительном кодексе РФ обязательные параметры плотности насаждений, нормативы озеленения в зависимости от функционального назначения территории, требования к видовому составу и состоянию зеленых насаждений", - сказано в документе.

Лидер партии также предложил разработать правовой механизм создания экопарков, определить требования к их формированию, категориям и режиму охраны, предусмотрев возможность господдержки. Кроме того, предлагается установить унифицированные правила компенсационного озеленения и поощрения для застройщиков многоквартирных домов, использующих "зеленые" технологии.

"Ежегодно в российских городах вырубается по несколько тысяч крупных деревьев. Выходя на улицы, жители мегаполисов видят лишь бетонные человейники и асфальт, вместо парков, скверов и обустроенных газонов. Несмотря на национальный проект по озеленению городов "Инфраструктура для жизни", люди продолжают регулярно жаловаться на острый дефицит зеленых насаждений, ведь из-за ошибок при посадке, которой, как правило, занимаются нанятые мигранты, нарушающие технологии благоустройства, деревья и кустарники почти не приживаются", - сказал РИА Новости Слуцкий

Он уверен, что российские города не должны превращаться в "бетонные коробки", поэтому уже сегодня необходимо работать над инфраструктурой, в которой людям будет хотеться жить, создавать семьи и растить детей.