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ЛДПР предлагает установить единые требования к озеленению городов - РИА Новости, 07.06.2026
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04:14 07.06.2026
ЛДПР предлагает установить единые требования к озеленению городов

Слуцкий предложил установить единые требования к комплексному озеленению городов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на территории жилого комплекса
Девушка на территории жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка на территории жилого комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городов.
  • Слуцкий также предложил разработать правовой механизм создания экопарков и установить унифицированные правила компенсационного озеленения и поощрения для застройщиков, использующих «зеленые» технологии.
  • Принятие предложенных мер позволит сформировать единую систему правового регулирования городского озеленения и улучшить качество жизни в городах России.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городов.
Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Предлагается реализовать комплекс следующих мер: разработать и утвердить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городских территорий: предусмотреть в Градостроительном кодексе РФ обязательные параметры плотности насаждений, нормативы озеленения в зависимости от функционального назначения территории, требования к видовому составу и состоянию зеленых насаждений", - сказано в документе.
Лидер партии также предложил разработать правовой механизм создания экопарков, определить требования к их формированию, категориям и режиму охраны, предусмотрев возможность господдержки. Кроме того, предлагается установить унифицированные правила компенсационного озеленения и поощрения для застройщиков многоквартирных домов, использующих "зеленые" технологии.
"Ежегодно в российских городах вырубается по несколько тысяч крупных деревьев. Выходя на улицы, жители мегаполисов видят лишь бетонные человейники и асфальт, вместо парков, скверов и обустроенных газонов. Несмотря на национальный проект по озеленению городов "Инфраструктура для жизни", люди продолжают регулярно жаловаться на острый дефицит зеленых насаждений, ведь из-за ошибок при посадке, которой, как правило, занимаются нанятые мигранты, нарушающие технологии благоустройства, деревья и кустарники почти не приживаются", - сказал РИА Новости Слуцкий.
Он уверен, что российские города не должны превращаться в "бетонные коробки", поэтому уже сегодня необходимо работать над инфраструктурой, в которой людям будет хотеться жить, создавать семьи и растить детей.
В обращении отмечается, что принятие указанных мер позволит сформировать единую комплексную и сбалансированную систему правового регулирования городского озеленения, повысить эффективность бюджетных средств, создать условия для широкого внедрения "зеленых" стандартов в строительстве и улучшить качество жизни в городах России.
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