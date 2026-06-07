Алиханов рассказал, что ограничивает спрос на инновационные повязки для ран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отсутствие инновационной продукции, такой как углеродная повязка для заживления ран, в стандартах оснащения ограничивает спрос на нее.
- Минздрав России ведет работу по формированию и актуализации стандартов оснащения, и производителям необходимо направлять предложения для включения своей продукции в стандарты.
- На российском рынке нет иностранных аналогов углеродных повязок для быстрого заживления ран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Отсутствие инновационной продукции, в том числе, например, углеродной повязки для заживления ран, в стандартах оснащения является основным сдерживающим фактором спроса, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Основным фактором, ограничивающим спрос на углеродные раневые повязки и на современные медицинские изделия в целом, является отсутствие такой продукции в соответствующих стандартах оснащения", - сказал он.
"Работу по их формированию и актуализации на постоянной основе ведет Минздрав России, и производителям необходимо направлять предложения и необходимые обоснования для включения своей продукции в стандарты в адрес этого ведомства", - добавил министр.
Алиханов отметил, что иностранных аналогов углеродных повязок для быстрого заживления ран на российском рынке тоже нет. Одно из таких отечественных инновационных решений было представлено в рамках Форума будущих технологий.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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