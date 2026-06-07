Алиханов рассказал, что ограничивает спрос на инновационные повязки для ран

Краткий пересказ от РИА ИИ Отсутствие инновационной продукции, такой как углеродная повязка для заживления ран, в стандартах оснащения ограничивает спрос на нее.

Минздрав России ведет работу по формированию и актуализации стандартов оснащения, и производителям необходимо направлять предложения для включения своей продукции в стандарты.

На российском рынке нет иностранных аналогов углеродных повязок для быстрого заживления ран.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Отсутствие инновационной продукции, в том числе, например, углеродной повязки для заживления ран, в стандартах оснащения является основным сдерживающим фактором спроса, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Основным фактором, ограничивающим спрос на углеродные раневые повязки и на современные медицинские изделия в целом, является отсутствие такой продукции в соответствующих стандартах оснащения", - сказал он.

"Работу по их формированию и актуализации на постоянной основе ведет Минздрав России, и производителям необходимо направлять предложения и необходимые обоснования для включения своей продукции в стандарты в адрес этого ведомства", - добавил министр.

Алиханов отметил, что иностранных аналогов углеродных повязок для быстрого заживления ран на российском рынке тоже нет. Одно из таких отечественных инновационных решений было представлено в рамках Форума будущих технологий.