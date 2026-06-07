Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал, что ограничивает спрос на инновационные повязки для ран - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
03:13 07.06.2026
Алиханов рассказал, что ограничивает спрос на инновационные повязки для ран

Алиханов: отсутствие углеродных повязок в стандартах оснащения сдерживает спрос

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие инновационной продукции, такой как углеродная повязка для заживления ран, в стандартах оснащения ограничивает спрос на нее.
  • Минздрав России ведет работу по формированию и актуализации стандартов оснащения, и производителям необходимо направлять предложения для включения своей продукции в стандарты.
  • На российском рынке нет иностранных аналогов углеродных повязок для быстрого заживления ран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Отсутствие инновационной продукции, в том числе, например, углеродной повязки для заживления ран, в стандартах оснащения является основным сдерживающим фактором спроса, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Основным фактором, ограничивающим спрос на углеродные раневые повязки и на современные медицинские изделия в целом, является отсутствие такой продукции в соответствующих стандартах оснащения", - сказал он.
Предприятие по созданию бионических протезов рук и ног Моторика - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Ликсутов: в столице развиваются аддитивные технологии для медицины
31 января, 12:10
"Работу по их формированию и актуализации на постоянной основе ведет Минздрав России, и производителям необходимо направлять предложения и необходимые обоснования для включения своей продукции в стандарты в адрес этого ведомства", - добавил министр.
Алиханов отметил, что иностранных аналогов углеродных повязок для быстрого заживления ран на российском рынке тоже нет. Одно из таких отечественных инновационных решений было представлено в рамках Форума будущих технологий.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Алиханов рассказал о разработках российских фармацевтов
11 января, 09:41
 
ПМЭФ-2026ОбществоРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала