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Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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18:44 06.06.2026
Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на чемпионате России

Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на 400 м на чемпионате России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители в бассейне
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России.
  • Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России, который проходит в Казани.
Звягинцева преодолела дистанцию за 4 минуты 42,10 секунды. Второе место заняла Диана Валиуллина (4.45,99), третьей стала Дарья Рогожинова (4.46,90).
Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня.
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