Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России.
- Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России, который проходит в Казани.
Звягинцева преодолела дистанцию за 4 минуты 42,10 секунды. Второе место заняла Диана Валиуллина (4.45,99), третьей стала Дарья Рогожинова (4.46,90).
Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня.